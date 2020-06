Iohannis, mesaj pentru PSD privind starea de alertă: În faţa bolii, ori eşti precaut ori eşti prost!

Preşedintele Klaus Iohannis a depus joi o coroană de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi la Monumentul „Kilometru zero al democraţiei", cu ocazia marcării a 30 de ani de la „Fenomenul Piaţa Universităţii" şi Mineriadei.

Şeful statului a răspuns apoi şi la întrebările jurnaliştilor, explicând că România are nevoie în continuare de starea de alertă, însă „vreau o variantă mai simplă, mai suplă". Întrebat ce părere are despre reacţia PSD care a declarat joi că nu va vota prelungirea stării de alertă decât cu anumite condiţii, Klaus Iohannis a afirmat că România nu a scăpat de epidemie şi că are nevoie în continuare de măsuri de prevenţie.

„Nimeni nu şi-a dorit această pandemie. Ea a venit peste noi indiferent că a venit o guvernare sau alta. Eu sunt fericit că am avut o guvernare liberală cu care să gestionez această criză. Acum din păcate nu s-a terminat. Cu toţii ne-am fi dorit să scăpăm mai repede. Chiar şi azi am avut 200 de noi cazuri. Nu putem vorbi de fosta epidemie. Pentru ca Guvernul să aibă pârghiile necesare e nevoie după părerea mea de prelungirea stării de alertă. Eu nu îmi doresc să se prelungească cu măsurile de acum în vigoare. Vreau o variantă mai simplă, mai supbă. De exemplu să rămână portul măştii în interior, distanţarea, măsurile de igienă. Fără această stare de alertă miniştrii nu mai pot să vină cu măsuri în sprijinul medicilor. Sunt măsuri care probabil vor trebui impuse şi în viitor, nu doar 15 zile. Dacă lucrurile merg bine atunci vom avea în viitor încă o perioadă de relaxare", a declarat şeful Statului.

Referindu-se la PSD, acesta a subliniat apoi că o parte dintre politicieni sunt mai interesaţi de câştigul electoral decât de sănătatea cetăţenilor. „Sunt unii politicieni care fug după voturi nu după sănătatea cetăţenilor. Cică să vină specialiştii cu dovezi. Nu vă supăraţi ce dovezi înafară de comunicatul că sunt 200 de noi infectaţi, 150 de persoane la terapie intensivă, avem noi şi noi decese. Virusul e în comunitate. Orice raţiune normală ne spune să fii precaut. În faţa unei boli eşti ori precaut ori eşti prost", a mai declarat Klaus Iohannis.

Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat joi că formaţiunea sa nu va vota în Parlament prelungirea stării de alertă dacă Guvernul nu va ţine cont de recomandările PSD. Printre acestea se regăsesc redeschiderea spitatelor pentru bolile cronice sau de încetarea procedurii de achiziţii publice fără licitaţie.