James L. Olson, fost șef în CIA, explică de ce Moldova ar trebui să se unească cu România ca să iasă de sub influența Rusiei

James L. Olson, unul dintre cei mai apreciați foști ofițeri din CIA, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul", despre importanța României și a Moldovei în regiune, în contextul războiului din Ucraina, informează Adevarul.ro.

Cum a reconfigurat și cum va reconfigura războiul din Ucraina importanța României în Europa de Est?

România are o importanță vitală, inclusiv prin poziția sa strategică și prin faptul că are graniță cu Republica Moldova. Am fost foarte încântat să văd rezultatele dialogului strategic din această lună de la București deoarece liderii români și americani au subliniat importanța Mării Negre. România are un rol foarte important în zona Mării Negre și este foarte implicată. Și cum sunteți din România vreau să vă spun că am o admirație mare pentru Ion Mihai Pacepa, lucram la CIA când a venit în America. Am luat în repetate rânduri cartea sa „Orizonturi Roșii" la facultate și le-am vorbit studenților mei despre ea, pentru că prezintă în mod remarcabil cum era viața în regimul comunist.

Geopolitic vorbind, cât de delicată este situația Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina?

Republica Moldova este o țară cu risc extrem. Dacă războiul nu se termină printr-o înlăturare a lui Putin, acesta se poate ușor extinde. Cunoaștem ambițiile regionale ale lui Putin. Își dorea să consolideze controlul asupra estului Ucrainei, să pună mâna pe toată coasta ucraineană a Mării Negre și să preia controlul asupra Moldovei. Pentru că Moldova e o țintă. Putin vrea Moldova, are o puternică bază de operații în Transnistria. Putin ar putea folosi Transnistria ca să atace militar Moldova. Putin încearcă, prin serviciile sale de informații, să o elimine pe Maia Sandu. Și gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă va face asta. Putin are deja un „președinte-marionetă" în Belarus, pe Lukașenko. Dacă va pune mâna pe Moldova, Putin va înconjura 77% din Ucraina. Iar lumea trebuie să conștientizeze că Republica Moldova este într-un mare risc. Rușii i-au spus deja președintei Maia Sandu că dacă Moldova se va uni cu România sau se va alătura NATO poate avea aceeași soartă ca Ucraina. Însă planul lui Putin legat de Moldova a fost amânat din cauza problemelor mari pe care le are privind războiul din Ucraina. Însă în mod cert planul pe termen lung al lui Putin include încercuirea Ucrainei. Și asta înseamnă clar că Putin vrea Moldova.

Care ar fi, în opinia dumneavoastră, soluția pentru ca Republica Moldova să iasă din zona de influență a Rusiei: să se unească cu România sau să devină membru NATO?

Cred că cea mai de dorit opțiune pentru a salva Moldova ar fi să se unească cu România. Cultural, etnic și lingvistic, sunteți două popoare similare. O unire a Republicii Moldova cu România i-ar asigura o mare protecție. Iar dacă Moldova ar face parte din România ar fi automat membru NATO. Sunt însă îngrijorat dacă Republica Moldova ar încerca să se alăture NATO de una singură. Pentru că acest lucru ar fi foarte provocator pentru ruși și i-ar îndemna cumva la un atac asupra Moldovei. Și cred că cea mai bună soluție ar fi ca Moldova să se unească cu România. Și sper că unirea Moldovei cu România se va întâmpla.

loading...