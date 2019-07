Klaus Iohannis continua sa puna piedici Guvernului: Remanierea blocata

Remanierea Guvernului Romaniei este blocata, din nou, de Klaus Iohannis. Presedintele Romaniei pastreaza tacerea, desi mai are doar trei zile sa comunice daca accepta sau nu propunerile de inlocuire a ministrilor de interne si de externe pe care i le-a inaintat, deja, prim-ministrul Viorica Dancila.

Chiar daca au avut o discutie telefonica pe tema nominalizarilor in Iohannis nu a raspuns daca le accepta. Potrivit noului Cod Admnistrativ, seful statului are la dispozitie zece zile calendaristice sa isi exprime punctul de vedere. Prim-ministrul a recunoscut ca, in cazul unui nou refuz nu ar avea alte propuneri.