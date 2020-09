Klaus Iohannis: Nu ne putem permite ca sistemul medical sa gestioneze o dubla epidemie, de gripa si de COVID-19

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca inregistrarea unui numar record de noi imbolnaviri trebuie sa ne indemne la responsabilitate, in special in contextul in care se apropie si sezonul rece, existand pericolul unei duble epidemii, de gripa si de Covid-19.

"Am inregistrat azi, din pacate, un nou record de infectari si un numar mare de decese. Pandemia e inca departe de a se fi incheiat.

Eliminarea treptata a unor restrictii, reluarea unor activitati, apropierea sezonului rece creeaza un context sensibil. Genereaza ingrijorare si necesita atentie sporita.

Nu ne putem permite ca sistemul sanitar sa fie nevoit sa gestioneze o dubla epidemie - de gripa si de Covid-19.

Sa nu uitam ca aceleasi masuri - masca, distantarea, igiena - care ne feresc de Covid ne pot feri si de virusul gripal. Ele devin cu atat mai importante.

Despre inceperea scolilor si lipsa dotarilor

"Au reinceput scolile, multe cu prezenta fizica a copiilor. Nu peste tot scolile au beneficiat de resursele necesare. Fac un apel la directori sa se adreseze fara rezerve atat autoritatilor locale, cat si inspectoratelor, cerandu-le toate resursele de care au nevoie si clarificarile necesare.

In sprijinul scolilor am promulgat azi legea prin care se deblocheaza angajaarile pentru posturile nedidactice, medici.

Le cer tuturor primarilor, presedintilor consiliilor judetene si inspectorilor sa solutioneze cu prioritate problemele din scoli.

Am cerut guvernului ca dupa primele doua saptamani de scoala sa faca o evaluare completa la nivel national, cu vulnerabilitatile si solutiile necesare.", a declarat seful statului.

Despre alegerile locale

"Mergem la urne in 27 septembrie. Votul nostru decide cum se vor schimba localitatile in care traim. Mergeti la vot si puneti stampila pe candidatii care vor putea aduce o schimbare in bine. Nu-i lasati pe altii sa decida in locul vostru", a declarat Klaus Iohannis.

Acesta a avut si un mesaj pentru candidati: "Folositi toate mijloacele de comunicare pentru a va prezenta proiectele. Oamenii asteapta solutii si propuneri concrete, nu atacuri sterile.

Practicile toxice, cu teme parazitare, trebuie sa ramana de domeniul trecutului

Lupta politica e in primul rand o lupta de proiecte pentru comunitati", a mai spus acesta.

Intrebari si raspunsuri:

PSD a anuntat ca saptamana viitoare va vota proiectul de lege pentru acordarea a 500 de euro stimulent de risc pentru profesori. Ati promulga aceasta lege?

Voi spune cand o voi avea in fata. Dar m-a intristat si surprins un pic: azi, in comisiile de buget reunite, PSD, cu sprijinul unor traseisti, a votat proiectul rectificarii bugetare, si daca s-ar aplica tot ce au votat ei, ar costa peste 6% din PIB. E evident ca acesti bani nu exista si constatam ca PSD nu a invatat nimic si nici nu doreste, vrea doar sa detoneze finantele publice.

Am mai vazut astfel de apucaturi pe vremea lui Dragnea, se vede ca PSD reia acelasi ciclu de promisiuni, dar cred ca nu vor prinde cateva voturi in plus.

Am avut azi record negativ de infectari. Alexandru Rafila sustine ca ne putem astepta la o crestere din cauza scolilor. Se impune amanarea alegerilor? Ce le transmiteti cetatenilor?

Nu e cazul sa discutam de amanarea alegerilor, lucrurile sunt bine organizate. Spre deosebire de iunie, acum stim cum sa abordam lucrurile.

Cum va vota Romania eventuale sanctiuni pentru Turcia?

Aceste chestiuni vor fi discutate la Consiliul European. Daca vorbim despre Turcia, atunci trebuie sa avem in vedere intregul palier de probleme, aceasta este abordarea pe care o voi avea in cadrul Summit-ului european. Cred ca trebuie sa tinem cont nu doar de ce se intampla in Estul Mediteranei ci si in multe alte regiuni unde Turcia este implicata. Sanctiunile nu sunt un scop in sine, ele sunt gandite pentru a face anumite proceduri mai lesnicioase. Ele sunt un mijloc pentru a face o relatie sa functioneze.

Un elev care nu are tableta, telefon, curent, dar pentru care statul a decis sa invete online, mai are asigurat dreptul constitutional la educatie?

Din pacate mai exista astfel de cazuri, din pacate nu toate autoritatile s-au implicat total. Unde exista, ele trebuie rezolvate urgent.

Cum a fost inceputul anului scolar?

Eu cred ca a fost un succes, daca tinem cont de toata situatia creata de pandemie.

Considerati ca se impun noi restrictii, regretati masurile de relaxare?

Masurile de relaxare au fost luate cand au spus specialistii. Cred ca Romania a actionat cu precautie. Putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu respectarea regulilor. In acest moment nu sunt prevazute noi restrictii.

Ursula von der Leyen a calificat otravirea lui Navalnii drept "un comportament al Rusiei care nu se va schimba nici printr-o conducta de gaz". Cum vedeti declaratia? Romania e de acord ca in Consiliul European votul sa fie prin majoritate calificata privind sanctiunile si drepturile omului?

Chestiunile legate de modul de vot sunt stabilite de tratate, trebuie modificate tratatele, ceea ce e foarte greu. Exista state membre care isi doresc schimbarea unor tipuri de vot si se va discuta acest lucru, dar nu este iminent.

In ce priveste legatura dintre otravire si o conducta de gaz, probabil doamna von der Leyen s-a referit la discutia din Germania despre Nord Stream 2, dar asta va necesita foarte multa analiza, in special din partea celor implicati in proiect.

Numarul de procurori delegati la Parchetul European. EPPO a solicitat intre 20 si 30 de procurori delegati, iar Ministerul Justitiei a aprobat doar zece. Considerati ca acest numar e suficient?

Am auzit despre acest schimb de corespondenta. Ma lamuresc in cateva zile cum stau lucrurile. Intre timp am studiat ce fac altii. Foarte multe state europene pun la dispozitie 2,3 procurori. Germania pune la dispozitie 11 procurori. Cred ca 10 nu suna as arau. Dar ma voi lamuri. O sa am o discutie cu ministrul Justitie. Dupa ce ma lamuresc total va voi da un raspuns mai profund.

Ati promulgat legea care permite doua zile de vot in strainatate la parlamentare. Dar in registrul electoral s-au inscris foarte putini romani. Ce mesaj transmiteti romanilor din strainatate si cum se va rezolva problema sectiilor de vot din strainatate?

Cand am promovat votul prin corespondenta, ne-am gandit ca ar fi bine sa pot vota si daca nu pot ajunge la sectie. Iata ca procedura votului prin corespondenta e una foarte utila. Fac un apel la diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondenta. Nu avem nicio garantie ca se vor putea deschide sectii de vot in toate tarile cu romani. Altfel, e posibil sa nu poata vota.

E momentul ca administratia romaneasca sa primeasca un suflu nou?

Putem constata usor ca din cand in cand apar persoane noi in politica, si unii au succes. A candida e un drept al oricui. Ce mi se pare mie important in campanie e sa ne departam de modelul cu atacurile la persoana, cu subiecte inventate, si sa ne apropiem de cetatean. Am trecut si eu prin campanii si stiu ca un anumit mare partid foloseste cu predilectie tactica de a inventa anumite subiecte. Nu as spune ca trebuie obligatoriu oameni noi, avem oameni buni in politica, dar a venit momentul sa facem o altfel de campanie.

O petitie adresata dvs. cere repornirea luptei anticoruptie. Sunteti multumit de activitatea marilor parchete?

Bilantul se face cam dupa un an. E un pic prematur sa spunem daca suntem multumiti sau nemultumiti. Am asteptari mari de la parchete si am asteptari ca lupta anticoruptie sa prinda viteza.

De ce nu au fost testati toti profesorii si elevii inainte de a incepe scoala?

Potrivit OMS, testarile sunt utile acolo unde sunt focare. Testarea in masa a profesorilor nu e recomandata si nu s-a facut nicaieri.

Daca prezenta la vot va fi scazuta, va fi afectata legitimitatea alesilor?

E posibil, ca in decembrie 2016, cand am avut mare absenteism. Sper ca ne e tuturor invatatura de minte si vom merge la vot.