Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei pentru eliberare condiţionată. Codrin Stefanescu: "Il asteptam acasa in cateva zile!"

Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD, a primit aviz favorabil din partea comisiei din Penitenciarul Rahova pentru eliberare condiţionată.

Astfel, săptămâna viitoare, Liviu Dragnea se va prezenta în faţa instanţei de judecată cu cererea de eliberare condiţionată. El a executat deja doi ani din cei trei ani de închisoare la care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Astfel acesta a îndeplinit fracția minimă obligatorie de executat. Dragnea are termen pentru prezentare în fața instanței pe 27 aprilie 2021. "Il asteptam cat de curand acasa, in cateva zile", a declarat Codrin Stefanescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, cel care l-a sustinut in toata aceasta perioada de incarcerare.