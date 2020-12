Marcel Ciolacu a anuntat propunerea PSD pentru postul de prim-ministru: "M-am consultat cu colegii mei"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 7 decembrie, ca va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru formarea unui nou guvern. "Am vorbit cu colegii mei, avem o propunere de premier si anume Alexandru Rafila", a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a anuntat inca de duminica, ca PSD are mai multe variante de premier, insa o decizie privind persoana care va fi propusa va fi luata impreuna cu social-democratii. El a mai spus ca posibile propuneri de premier sunt Sorin Grindeanu, Vasile Dincu, Mihai Tudose si mai nou Alexandru Rafila, care deschide lista candidatilor PSD la Camera Deputatilor in Bucuresti. Alexandru Rafila a declarat ca este onorat ca a fost pus de PSD pe lista propunerilor pentru functia de premier, dar si ca acest lucru "implica foarte multa responsabilitate". Referitor la o posibila guvernare cu USR PLUS sustine ca este "o discutie delicata".

"Sunt onorat, dar e o propunere care trebuie sa fie foarte bine cantarita din punct de vedere al responsabilitatilor, pentru ca nu nominalizarea e importanta, ci gestionarea corespunzatoare a acestei tari. (...) Stiti bine ca PNL si USR au spus ca nu vor face alianta cu PSD. Ramane de vazut daca se confirma. (...) Situatia politica, ca urmare a evolutiei in economie si problemelor din societate, va duce la o reasezare pe scena politica iar PSD sa fie invitat intr-o coalitie care sa poata sa gestioneze problemele din sanatate, social si economic. (...) Considera ca guvernul a esuat in gestionarea crizei in ultima luna si jumatate. Scopul electoral a venit in contradictie cu scopul de sanatate publica. Am ajuns sa nu mai controlam pandemia pentru ca spitalele sunt depasite, ATI la limita si nu se pot face noi internari", a declarat Alexandru Rafila.