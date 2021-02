Marcel Ciolacu, catre guvernanti: "Citu - vanzatorul Romaniei! Nu veti privatiza nimic legat de viata si viitorul tarii"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a transmis ca abrogarea legii PSD prin care se interzicea vanzarea companiilor romanesti in plina criza este "cea mai mare crima economica".

"Citu - vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam vanzarea companiilor romanesti in plina criza este cea mai mare crima economica! Ne vom opune in Parlament acestei aberatii! Si, daca va fi nevoie, vom protesta si in strada, alaturi de toti romanii care se opun devalizarii celor mai valoroase active ale statului", a scris Ciolacu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

El spune ca "nicio tara civilizata nu si-a vandut companiile strategice pe nimic atunci cand piata este la pamant". "Numai Citu Vanzatorul vrea sa vanda Romania la bucata pentru profiturile prietenilor sai! Planul lor e clar. De asta l-au recuperat la Guvern si pe autorul tentativei esuate de privatizare a sanatatii. Nu va jucati cu focul! Nu veti privatiza nimic legat de viata si viitorul tarii", conchide presedintele PSD.