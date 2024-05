Marcel Ciolacu despre dosarul Coldea: 'Mă bucur că justiția funcționează. Chiar constat o oarecare normalitate"

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, despre plasarea sub control judiciar a foștilor oficiali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, că este bucuros de faptul că în mandatul său de premier „justiția funcționează". Ciolacu a fost întrebat, într-o vizită de lucru în teritoriu, cum comentează „tot ce a ieșit la iveală în cazul fondatorilor 'Statului Paralel', Coldea și Dumbravă".

„Mă bucur că în perioada mea de prim-ministru justiția funcționează și chiar constatam o oarecare normalitate: nu mai vedem girofarurile de la timpul nopții, luat oameni noaptea când pot fi chemați la prânz, omenește, nu se ține cont de culoare politică. Într-adevăr, văd USR-ul, ăia cu Piața Victoriei și cu 'Votează DNA-ul', că toți spun ca e o implicare politică. Nu prea înțeleg cum ar mai putea politicul să se implice în justiție după toate măsurile luate. Sunt mândru că PSD s-a detașat total de acest fenomen și că partidul principal al penalilor a devenit USR-ul", a răspuns premierul.

DNA i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice în SRI, aceştia fiind plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării. Mai sunt puși sub acuzare în același dosar avocatul Doru Trăilă și Dan Tocaci, un apropiat al celor trei.