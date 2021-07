Marcel Ciolacu, despre măsurile de relaxare ale Guvernului: "Deci ai voie să faci congrese de mii de oameni în sală, dar să vii să protestezi nu ai voie"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, critică decizia autorităţilor de a limita numărul participanţilor la mitinguri, dar de a majora numărul maxim de persoane care pot participa la concerte.

El afirmă, ironic, în acest context, că va propune colegilor săi din PSD să facă nu un miting împotriva Guvernului, ci un congres sau un concert în faţa Palatului Cotroceni, adunarea urmând a avea loc în funcţie de modul în care vor fi distribuite fondurile la rectificarea bugetară. Întrebat miercuri, într-o emisiune televizată, când va organiza PSD un miting împotriva deciziilor actualului Guvern, liderul PSD a răspuns că aşteaptă rectificarea bugetară.

"Aşteptăm rectificarea bugetară, abordarea Guvernului în ceea ce priveşte rectificarea bugetară. Există o rectificare corectă, transparentă prin Ministerul de Finanţe, prin formule în funcţie de dezvoltare, de numărul de populaţie, cum se face normal, sau va exista o rectificare cu destinaţie numai către autorităţile conduse de către PNL-işti sau USR-işti. Din ce se vehiculează, cu aceşti bani se vor cumpăra anumite voturi de la alegerile interne ale Partidului Naţional Liberal. Vă reamintesc că Partidul Social Democrat are cel mai mare număr de aleşi locali din România, ce nu înţeleg eu, personal - am înţeles, ai ceva cu PSD-iştii, ai ceva cu ciuma roşie, cu mine, cu colegii mei - dar ce ai cu locuitorii acelor comunităţi?", a afirmat Marcel Ciolacu. El a criticat decizia Guvernului de a limita numărul de participanţi la mitinguri, dar de a permite creşterea numărului de participanţi la concerte.

"O să stau de vorbă cu colegii mei să găsim formula legală adecvată, pentru că am înţeles că au voie concertele până la 75 de mii de oameni în spaţiu liber. (...) Dar la mitinguri - ei cu congres, am înţeles că au anunţat peste 5.000 de oameni - ştiţi câţi oameni au voie să se prezinte la miting? Cinci sute, cică e propunere la cinci sute. Cică e propunere la cinci sute. Deci ai voie să faci concerte 75 de mii de oameni, ai voie să faci congrese de mii de oameni în sală, dar să vii să protestezi împotriva Guvernului său, la Cotroceni, de exemplu nu au voie mai mult de cinci sute. Şi atunci o să am o discuţie cu colegii mei, în cazul în care rămâne această aberaţie, până la urmă, o să propun să facem un congres al PSD-ului în faţă la Cotroceni. Dacă congrese avem voie nelimitat, nu facem miting, facem congres sau concert. (...) Ei au voie să facă spectacole, au voie să facă congrese în sală peste cinci mii de oameni, dar lumea să vină să-i înjure şi să le spună că nu se mai poate trăi aşa în România, nu au voie decât cinci sute. Aţi auzit de o aberaţie atât de mare vreodată?", a mai declarat Ciolacu. Acesta a explicat că PSD vrea să organizeze adunarea publică "direct la Cotroceni, pentru că e Guvernul său", subliniind că la mitingul pe care PSD doreşte să-l organizeze vor participa aleşii locali ai PSD.