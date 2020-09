Marcel Ciolacu: "PSD rămâne cel mai mare partid din România"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că PSD a reușit să recupereze electoral enorm față de momentul alegerilor europarlamentare, punctând că diferența de 10 procente recuperate în cazul alegerilor locale plasează partidul, aflat în plin proces de reconstrucție, într-o zonă electorală bună, cu potențial de creștere pentru parlamentare.

Liderul PSD se află într-o poziție politică privilegiată. Acesta a reușit să obțină un scor cu 3 în față care confirmă că acțiunile actualei conduceri au readus PSD pe calea electorală corectă. Prin acest rezultat, Marcel Ciolacu a demonstrat nu doar că are cel mai important asset politic, acela de președinte al Camerei Deputaților, dar și cel mai puternic asset electoral, după o perioadă în care PSD se îndrepta spre scoruri mai degrabă derizorii.

Această nouă realitate, a unui PSD în plină revenire, a fost caracterizată astfel de Marcel Ciolacu: "PSD va continua să prezinte și să propună soluții și proiecte concrete pentru români. România are nevoie de o alternativă la ceea ce este acum. Democrația are nevoie de un partid de stânga puternic, cu viziune. PSD a reușit un scor de peste 30%. În acest moment, PSD are cel mai mare număr de consilii județene, 20, și cel mai mare număr de primari aleși. Rămânem cel mai mare partid din România."

Social democratul a punctat că mesajul electoratului a fost clar unul împotriva unor zone politice anchilozate. Chiar dacă a făcut referire la situația lui Nicolae Robu de la Timișoara, declarația oferă perspectiva unui PSD care extinde baza sa electorală clasică, inclusiv prin adresarea către comunități electorale mari din țară cu o serie de candidați noi.

Localele din acest an marchează două surprize majore. Prima este scorul național PSD, care a depășit cu mult așteptările analiștilor politici, un scor ce pare a fi datorat în special eforturilor de reconstrucție duse de Marcel Ciolacu de la preluarea mandatului de președinte al partidului. A doua surpriză a fost inabilitatea PNL de a reconfirma electoral scorurile obținute la prezidențiale și europarlamentare. Cu alte cuvinte, sub bagheta lui Orban și după un efort semnificativ de cumpărare a primarilor la bucată, PNL nu a reușit să-și conserve avansul electoral consistent marcat de momentele electorale ale anilor trecuți.

Handicapul electoral care macină formațiunea condusă de Ludovic Orban în numele lui Klaus Iohannis vine din mai multe zone, printre care șomajul, lipsa viziunii economice și refuzul măririi pensiilor și alocațiilor în conformitate cu legea. Dincolo de dispute ideologice, cifrele arată că PSD este marele câștigător al alegerilor locale.