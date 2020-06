Marcel Ciolacu răspunde acuzelor USR: "Traian Băsescu și Liviu Dragnea au încălcat cutumele Parlamentului"

Liderul PSD Marcel Ciolacu a răspuns, duminică seară, la acuzele USR privind alegerile locale, susținând că nu ai voie să schimbi legile electorale cu un an înainte de un ciclu electoral. Tot el a afirmat, în acest context, că doi lideri politici, Traian Băsescu și Liviu Dragnea, au încălcat cutumele, iar social-democrații au fost de acord cu revenirea la cutumele parlamentare.

„Nu, noi am apărat Constituția și legile țării. Nu ai voie să schimbi legile electorale cu un an înainte de un ciclu electoral. Nu ai tu cum, USR, să ne acuzi pe noi care am stopat un abuz. (...) Doi lideri politici din România au încălcat cutumele parlamentare: unul a fost Traian Băsescu, care a creat precedentul, și al doilea a fost Liviu Dragnea. Eu am avut o şedinţă cu colegii mei şi am întrebat ce abordare îşi doresc: revenim la cutumele parlamentare, cum e normal, sau mergem în nişte aranjamente de moment pentru a-ţi crea anumite majorităţi şi împărţim fiecare cum apucă. Toţi colegii mei au fost de acord cu revenirea la cutumele parlamentare. Acest lucru s-a întâmplat în Parlament", a declarat Marcel Ciolacu, al B1 Tv.