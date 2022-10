Marian Munteanu: "Vor să facă un alt tip de om care să fie preocupat de climă, să meargă cu trotineta, să mănânce greieri, să stea în frig și la locul lui!"

Marian Munteanu, profesor universitar și antropolog, spune că România are încă un potențial „extraordinar de mare", deși am pierdut generații întregi, măcelărite în războaie sau represiune, în ultimul secol.

„La noi, generații după generații au fost măcelărite, într-o proporție enormă. Numai în ultima sută de ani am pierdut peste un milion de oameni numai în războaie, plus pierderile din perioada comunismului și contingente întregi de oameni pregătiți. Lucrurile astea s-au acumulat: am pierdut acum 100, acum 80 de ani, acum 60 de ani... Recent am mai avut un val de pierderi succesive, care din diferite motive au părăsit țara după 1990. Cei de-afară erau foarte fericiți: le-a venit forță de muncă ieftină, pregătită. La început ne-am lăsat păcăliți, numai că după aceea am repetat păcălirea aceasta. Dar eu tot am speranța că momentele de limpezire se vor apropia. Avem, încă, un potențial extraordinar de mare", a spus el la Realitatea TV.

Fostul lider al studenților din 1990 a spus că România și-a cedat suveranitatea pentru că anumiți conducători ai țării au fost „mulțumiți" așa. Acest lucru a fost posibil pentru că lumea i-a creditat pe acești lideri, în ciuda acțiunilor lor. „Orice partid ar trebui să fie suveranist. Dacă un stat nu mai are suveranitate, el nu mai este stat, este altceva. Teoretic, juridic, o are, practic nu o exercită. Pentru că, probabil, mulți dintre liderii noștri sunt foarte mulțumiți așa. Atâta timp cât oamenii îi vor vota și îi vor credita pe aceeași, nimic nu se va schimba. Alternative au fost...Tot timpul au fost variante", a mai zis Munteanu.

„Lumea a fost foarte vulnerabilă. În 2017, oamenii au fost păcăliți cu o ușurință incredibilă. I-au păcălit câteva instituții, câteva grupuri media, influenceri formați acum 20 de ani, câțiva cântăcioși și gânditori, creați de cei care dețin puterea. Cine vrea să schimbe ceva este etichetat drept fascist, extremist, ce vreți dvs. Visul ăsta al unei inginerii sociale a mai fost întâlnit în istorie și este extrem de păgubos. Atunci au vrut să facă omul nou, acum vor să facă un alt tip de om, care să corespundă unor standarde scrise pe hârtie la un birou de niște tovarăși: trebuie să fie preocupat de partea cu clima, să meargă cu trotineta, să poarte adidași, să mănânce greieri, să stea în frig, să stea liniștiți la locurile lor cum zicea Ceaușescu etc", a mai spus Marian Munteanu.