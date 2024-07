Mircea Geoană sesizează organele statului, după incidentul cu coroana de flori: "Afectează atât imaginea mea, dar și interesele instituției pe care o reprezint!"

Mircea Geoană a denunțat o știre falsă conform căreia ar fi trimis o coroană de flori la înmormântarea lui Mihai Caraman, fostul spion român care a penetrat NATO înainte de 1990 și a ajuns și șef al SIE, numit de premierul Petre Roman.

Acesta a subliniat că nu are nicio legătură cu incidentul și că totul pare a fi o înscenare politică degradantă. Geoană a anunțat că va sesiza instituțiile statului român pentru uzurparea identității și propagarea de știri false, având încredere că acestea vor face lumină în această speță. El a exprimat îngrijorarea pentru imaginea sa și interesele instituției pe care o reprezintă:

"Lupta politică și electorală a atins cele mai de jos limite și voi sesiza instituțiile statului român pentru uzurparea identității, înșcenare și propagare de știri false. A apărut o 'știre' cum că în numele meu s-a trimis o coroană de flori la înmormântarea lui Mihai Caraman. Nimic mai fals! Nu am trimis nicio coroană. Nu știu cine s-a gândit să o trimită și să o fotografieze pentru a face o mare 'știre' din asta, dar eu nu am avut nicio legătură. Pare să facă parte dintr-un joc politic degradant. Am încredere că instituțiile statului român vor face lumină în această speță, care afectează atât imaginea mea, dar și interesele instituției pe care o reprezint."