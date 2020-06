Lumea Justitiei a dezvaluit in editia din 15 iunie cum un super tomograf nu este functional pentru ca o Comisie din subordinea Guvernului condus de Ludovic Orban refuza sa emita autorizatia de functionare a acestui aparat care se afla in curtea Institutului Matei Bals.

Si asta pentru ca cel care a pus la dispozitia Institutului, in mod gratuit, computerul tomograf este primarul PSD al Sectorului 1 Dan Tudorache. Emiterea autorizatiei se intarzie voit desi aparatul depisteaza in cateva minute cazurile de COVID-19, pe bune, si desi Guvernul Orban se plange in cor ca n-are cu ce testa mai multe persoane. Intamplarea de la Institutul Matei Bals ne aduce totusi aminte de o alta, care viza tot punerea in functiune a unor aparate medicale.

Mai tineti minte dosarul din 2016 care ii avea in centrul atentiei pe prof.dr. Ioan Lascar, seful seful Clinicii de Chirurgie si Microchirurgie Reconstructiva de la Spitalul Floreasca si pe managerul Spitalului Floreasca, Radu Macovei, acuzati de DNA de abuz in serviciu? Ei bine, daca nu va spune nimic, va amintim ca acestia au fost defilati si pusi sub invinuire de DNA pe motiv ca au cumparat aparatura medicala pe care nu ar fi pus-o in functiune.

Cam ce se intampla acum cu super tomograful din curte Institutului Matei Bals. De data asta insa nimeni nu se agita sa puna in functiune computerul tomograf (deci sa testeze cat mai multe persoane) si nimeni nu face galagie ca un aparat de un milion de euro zace in curtea unui spital. Oare de ce? Asa speriati sunt toti de COVID-19?, se intreaba cei de la luju.ro.