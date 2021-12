Ofensiva DNA in scandalul vaccinurilor: Parchetul anti-coruptie ar urma sa solicite ridicarea imunitatii lui Florin Cîțu (surse)

Se pare ca scandalul achizitiilor de vaccinuri (cele 120 de milioane de doze) de catre guvernul român este unul imens, cu multe mize politice, chiar daca nu se vad foarte multe de catre opinia publica. Conform informatiilor care au ajuns la Ziuanews din surse politice si judiciare, ar urma ca in scurta vreme acest mega-scandal sa ajunga si la vedere.

Dupa ce, in urma cu cateva saptamani, DNA a cerut documente de la Ministerul de Finante, incepand cu toamna anului 2020, cand Florin Cîțu era ministru, mai apoi a devenit prim-ministru, parchetul anti-coruptie se pregateste sa "scoata" cercetarea de la faza "in rem" (adica față de faptă), si sa treacă la acuzatia directa față de persoane - "in personam". Iar un dintre acestea este chiar Florin Cîțu, cum spuneam, fost ministru, fost premier, actual sef al Senatului si lider al PNL. Sursele noastre ne spun ca DNA va cere ridicarea imunitatii pentru Florin Cîțu, ceea ce ar conduce si la pierderea sefiei partidului, dar si suspendarea din functia de la Senat, care ii confera si statulul de "al doilea om in stat". Vom vedea in perioada urmatoare daca informatiile se adeveresc, sau urmeaza o noua negociere politica, in care lui Cîțu "i s-a aratat pisica", asa cum a mai fost cand nu accepta sa-si retraga pretentia de a redeveni premier, barand calea lui Nicolae Ciucă.