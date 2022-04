Olguța Vasilescu: "Primarii care livrează frig și șobolani și-au scos postacii la muncă!"

PSD a postat pe Facebook o reactie a Liei Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, fată de atacurile indreptate impotriva sa:

"Observ o mare frustrare la un partid, cu risc mare să devină partiduleț fiindcă primarii lui nu livrează decât șobolani și frig. De ieri și-a scos toți postacii la muncă, pe toate conturile pe unde li se permite accesul și toți ziariștii prieteni care se tot chinuiesc să scoată în față primarii neputincioșii ai partidulețului, ca să spună că eu mint și că nu ne-a declarat nimeni câștigătorii celui mai frumos târg european de Paște. Păi informaţiile sunt publice, le poate vedea oricine doar uitându-se pe site-ul celor de la European Best Destinations.

Poate nu ați înțeles și vă mai explic o dată, că sunt răbdătoare cu cei care înțeleg mai greu:

1. Competiția nu a fost între orașe, ci între Târgurile de Paște. Și da, am avut cel mai frumos târg! Cu iepurași, cu ponei, cu produse tradiționale, cu spații interactive de joacă pentru copii, cu parcuri amenajate de vis pentru vizitatori.

2. Votanții nu au fost prezenți fizic în vreun oraș organizator, ci au văzut fotografiile postate de fiecare oraș care a intrat în competiție. Se pare că ale noastre au plăcut mai mult!

3. Nu au votat craioveni, pentru că, din câte știm noi, nici nu se iau în calcul voturile care vin din orașul respectiv. De altfel, nu cred ca ne-ați văzut cerând ajutorul vreunui craiovean la vot...

4. European Best Destinations este site-ul de turism cu cei mai mulți vizitatori din Europa, peste șase milioane, partener al Comisiei Europene. Sunt mai multe orașe din România și din toată Europa care se promovează financiar acolo, dar doar ca destinații turistice. Participanții la concursuri sunt aleși de site, pe baza fotografiilor și sunt votați de vizitatorii site-ului, nu desemnați de cineva.

5. După desemnarea prin vot a Târgului de Crăciun de la Craiova ca fiind al șaselea cel mai frumos târg european, în concursul organizat de acest site, am avut TOATE hotelurile pline. Suntem convinși că și de data aceasta vom atrage atenția asupra orașului câștigător!

6. Nu am putea să ne bucurăm, totuși, că un oraș din România este prezentat Europei și altfel decât cu cerșetori, șobolani și mizerie?

Eu vă invit la Craiova și veți descoperi un oraș altfel decât îl prezintă media națională: cu multe clădiri monument, cu cele mai frumoase parcuri, cu evenimente atractive și cu oameni primitori! Așa cum îl descoperă toți vizitatorii noștri care promit că vor mai reveni!", a scris Lia Olguta Vasilescu, primarul Municipiului Craiova.