Omul de bază a lui Orban îi dă cu "Grinda" în cap șefului SRI Edward Helvig

Omul de bază în noul partid Forța Liberală a lui Ludovic Orban, deputatul de Vrancea Ion Ștefan zis Grindă l-a atacat extrem de dur pe șeful SRI Edward Helvig.

Fiind invitat în studioul de televiziune Atlas Focșani în seara zilei de 26 ianuarie a.c., a abordat situația averilor ilicite făcute de șefii PSD-ului vrâncean "care nu au muncit toată viața decât la stat." Spre deosebire de el care a intrat în politică cu avere făcută în mediul privat. Prin urmare, cei nomnalizați de el nu puteau face averile decât în mod ilicit.

Un moment aparte a interviului cu Ion Ștefan - Grindă l-a constituit atacul la modul de procurare a averii șefului SRI Edward Helvig. "Eu am o casă în Focșani care măsoară vreo 550-560 metri pătrați de construcție, făcută din banii munciți de mine care pot fi justificați până la ultimul leuț. Dar și șeful SRI dl Helvig are o casă construită într-o comună pe lângă București, în suprafață de vreo 550 metri pătrați. Dacă luăm în calcul că metrul pătrat de construcție în acea zonă este acum de 2000 euro, rezultă un preț final de peste 10 mil euro! De unde a avut șeful SRI o asemenea sumă? Că n-a lucrat la particular înainte de a fi șef de serviciu, ci a fost ca și mine minsitru al Dezvoltării!", s-a întrebat retoric deputatul de Vrancea. Cel alintat de presă cu apelativul de Grindă dar și de Prostănacu, după ce în seara alegerilor locale din 2016 s-a autodeclarat învingător în scrutinul pentru Focșani. Dimineața zilei următoare avea să-l aducă cu picioarele pe pământ.

Marian Gârleanu

