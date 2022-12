Orgoliile omoară România. Diplomația română își calcă pe inimă și adoptă demersul promovat de PUSL

Într-o țară în care diviziunea n-a fost niciodată mai mare, un exemplu elocvent fiind abisul care separă partidele politice, vine în sfârșit un mic semn de normalitate.

După eșecul României de a intra în Schengen s-a vorbit mult, dar s-a făcut puțin și chiar președintele ne-a anunțat că multe nu vom face pe cale oficială. A existat, totuși, un demers concret, la începutul săptămânii, inițiat de Partidul Umanist Social Liberal, prin europarlamentarul Maria Grapini. Umaniștii au trimis o scrisoare către Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, în care au solicitat demararea procedurilor pentru schimbarea prevederilor tratatelor UE, mai exact a acelor prevederi legate de votul în unanimitate. PUSL a cerut ca această unanimitate să fie înlocuită cu votul majorității calificate.

Iată că, deși nu s-a făcut prea mare vâlvă pe acest subiect, inițiativa PUSL se dovedește a fi demersul cel mai corect și inspirat. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, confirmând că aceasta este calea de urmat și pentru diplomația română. E bine că s-au trezit și oficialii români, chiar și în ceasul al treisprezecelea. Bogdan Aurescu a anunțat că se ia în calcul varianta încercării schimbării tratatelor UE, această poziție fiind una diametral opusă față de politica din trecut, România fiind una dintre țările care a susținut existența dreptului de veto, deși nu l-a folosit niciodată ca armă politică, așa cum au făcut-o Austria și Olanda.

„Este o discuție care se poartă de mai multă vreme în cadrul UE, pentru că într-adevăr s-a constatat că în anumit situații, critice uneori, unde era nevoie de o decizie a UE într-un anumit format, a existat un blocaj, din cauza unanimității. A existat această discuție și s-a purtat o dezbatere inclusiv la Conferința privind Viitorul Europei. În urma acestei consultări populare europene, unul dintre elementele de follow-up pe care se va discuta va fi: dacă este nevoie de o modificare a tratatelor și inclusiv în ceea ce privește majoritatea calificată. Noi am avut inițial o poziție de susținere a unanimității, pentru că întotdeauna am considerat că statele mici ar trebui să aibă această pârghie la îndemână dacă există o situație în care interesele lor o cer să poată să blocheze o anumită decizie. Noi am constatat că România întotdeauna a acționat într-un spirit european și a încercat să găsească formule altfel, decât prin a se opune prin veto, nu cum au făcut alții, precum Austria", a declarat Bogdan Aurescu într-un interviu pentru Digi24.