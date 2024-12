Partidele Clonă au deturnat cam 10% din voturile destinate formatiunilor originale pe baza unor confuzii din electorat. PSD ar fi avut 24% si POT 8%

Doua partide au fost afectate de trei formatiuni-clonă care au influentat alegerile destul de grav, tinand cont ca aproximativ 10% din voturi au fost deturnate de la PSD si POT pe baza unor confuzii promovate in masa electoratului.

Este vorba de PSD care in unele cazuri a fost confundat de alegatori cu PSD-U si PSD-I, precum si POT care a fost afectat de o confuzie creata de SENS ca si fals sustinator al prezidentiabilului Calin Georgescu. Daca luam in considerare aceste rezultate, in lipsa confuziilor, PSD ar fi putut avea aproximativ 24%, iar POT in jur de 8%.

Alegerile parlamentare din 2024 au fost marcate de cel puțin două percepții greșite din partea alegătorilor: una, ascensiunea partidului progresist SENS - asociat greșit pe TikTok drept un susținător al Călin Georgescu; a doua se referă la confuzia PSD cu PSD-U și/sau PSD-I. O parte din aceste voturi ar putea fi recuperate la redistribuire, dar nu in totalitatea lor, ca si cum ar fi revenit "din prima" partidelor originale.

Potrivit rezultatelor, Partidul Social Democrat (PSD) a câștigat alegerile parlamentare. Totuși, câteva procente ar fi ajuns și la Partidul Social Democrat Unit (PSD-U) și la Partidul Social Democrat Independent (PSD-I). Cel mai mare beneficiar al confuziei electoratului ar fi PSD-U. „PSD Unit" are o stemă formată din trei simboluri ce pot fi confundate cu cei trei trandafiri ai PSD, pe buletinele de vot alb-negru.

PSD-U este condus de către Oana Crețu. Formațiunea este descrisă astfel, pe site-ul oficial: „În peisajul politic actual al României, unde forțele tradiționale de stânga și de dreapta s-au anihilat într-o coaliție manipulatoare și absurdă, creată pentru propriile lor interese, PSD-U se ridică ca o necesitate imperativă". Șefa partidului „clonă", Oana Crețu, este juristă. Printre ceilalți de pe listă se numără șoferi, tapițeri, arhitecți și pensionari. PSD-I, insa, este o constructie in spatele careia se afla Marian Vanghelie.