Ponta ar putea s-o sustina pe Dancila la prezidentiale, dar pune conditii

Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, spune ca formatiunea pe care o conduce ar putea sustine candidatura Vioricai Dancila la prezidentiale, insa impune cateva conditii.

Intr-o interventie la Realitatea TV, Victor Ponta a apreciat, marti seara, ca, daca va fi adoptat un nou program de guvernare odata cu restructurarea Guvernului, Pro Romania ar putea sustine candidatul PSD la Cotroceni. "Viorica Dancila nu va intra in turul doi daca ramane cu actualul guvern (...) Handicapul principal este lipsa de performanta guvernamentala; a zis ca nu a lasat-o Dragnea, o cred, il cunosc. Daca guverneaza bine pana in noiembrie, o sa ia voturi", a declarat presedintele Pro Romania.

Ponta a mai spus ca ar sustine guvernul daca vine cu proiecte in care el crede. "Trebuie sa existe o solutie pentru principalul electorat de stanga; problema este modul de guvernare", a mai subliniat Victor Ponta. De asemenea, fostul premier a povestit ca a avut o intrevedere cu Viorica Dancila. "Am baut o cafea (cu Dancila - n.red.), m-a cautat, mi-a spus ca ar dori sa aiba sprijinul Pro Romania, o sa ne mai gandim. I-am spus, Viorica e OK cu prezidentialele, dar ai grija ca tot Guvernul sta pe o bomba, ai terminat banii, ai distrus ce aveai prin casa, te imprumuti, ii minti pe primari; eu pot sa spun cat de grava e problema.

Aveti o problema cu Guvernul, cu ministrii, OUG 114 nu ati abrogat-o, cu banii pentru pensii nu; solutia este o restructurare integrala a Guvernului si apoi te duci in jos pe schimbarea administratiei publice; un alt guvern, maxim 20 de ministri, restructurare solida", a mai precizat acesta. Viorica Dancila a fost votata ieri in BPN si apoi validata de Comitetul Executiv al PSD candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna. Doar doi social-democrati au votat impotriva: liderul PSD Olt Paul Stanescu si presedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu. Urmatorul pas este validarea candidaturii Vioricai Dancila de catre congresul PSD, pe 3 august.