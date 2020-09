Povestea tânărului care l-a pensionat pe un primar cu cinci mandate. A terminat Dreptul şi este student la Agricultură

Crescut în Cenad „de când se ştie", Adrei Tiţa, care a împlinit în această lună 26 de ani, nu a fost de la început în echipa USR Cenad. Intrat ulterior în partid, Tiţa a devenit candidatul USR-PLUS pentru Primăria Cenad, iar la alegerile de duminică i-a „zdrobit" pe primarul în funcţie, de la PNL, şi pe candidatul PSD.

Tiţa a obţinut 48,8 la sută din voturi, în timp ce candidatul PSD a luat 24,3 la sută, iar primarul în funcţie 23,98 la sută. „Am lucrat până acum în departamentul de achiziţii publice la Primăria Comloşu Mare, cu funcţia de inspector achiziţii publice. Am terminat Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest, am urmat studiile masterale, iar la anul devin inginer agronom pentru că termin Facultatea de Agricultură. Agricultura pentru mine e un domeniu în care activez pentru că lucrez o suprafaţă de teren, este terenul bunicilor şi eu am fost cel mai implicat, de la a fi pe tractor până la executarea de lucrări, arat, semănat, discuit. M-am înscris la Agricultură pentru că am vrut să cunosc mai multe lucruri şi nu se ştie niciodată când poate fi o oportunitate faptul că sunt absolvent", este autoportretul noului primar de la Cenad.