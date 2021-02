Presedintele AEP, despre anularea alegerilor pentru Clotilde Armand: "Din punct de vedere legal nu se poate intampla nimic"

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, spune ca nu exista cadru legal pentru a se decide in acest moment anularea alegerilor din Sectorul 1, indiferent care va fi cursul anchetei penale.

"La acest moment lucrurile sunt inchise, orice decizie ar fi la nivelul cercetarii sau urmaririi penale, ca ar putea fi trimis cineva in judecata. In acest moment nu se mai poate decide anularea alegerilor de catre nimeni. Nu exista cadrul legal ca mandatul unui primar care a depus juramantul sa inceteze daca s-ar constata vreo frauda electorala.

Nu exista cadru legal prin care sa se stabileasca incetarea mandatului, daca s-ar constata ceva in acea ancheta. E inchis, publicat procesul-verbal in Monitorul Oficial, instanta a validat mandatul primarului ales, primarul este in functie. Deci, din punct de vedere legal nu se poate intampla nimic", a explicat seful AEP. Conform datelor AEP, la alegerile pentru functia de primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS, a castigat scrutinul cu 40,94%, respectiv 36.455 de voturi. Daniel Tudorache, candidatul PSD, a intrunit 39,81%, reprezentand 35.451 de voturi.

Vicepremierul Dan Barna, a afirmat, miercuri, ca situatia creata la Sectorul 1, unde un procuror cere renumararea voturilor, este creata de PSD care "refuza sa accepte rezultatul alegerilor". Dan Barna a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre situatia creata la Sectorul 1, dupa decizia de renumarare a voturilor si a afirmat "Aici nu am nimic de comentat. Vorbim despre o plangere din campania PSD, care refuza sa accepte rezultatul alegerilor, rezultatul voturilor cetatenilor".

Procurorul Sorin Eugen Iasinovschi de la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunsocuta drept Sectia Speciala, a dispus printr-o ordonanta de delegare ca Politia Bucuresti sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din Bucuresti, castigate de Clotilde Armand (USR), in fata lui Dan Tudorache (PSD). Procurorul a luat aceasta masura intr-un dosar constituit ca urmare a plangerii facute PSD Sectorul 1 impotriva lui Dan Barna, presedintele USR, procurorul Nicolae Sprancu - presedintele Biroului Electoral Sector 1 (magistratul atrage competenta Sectiei Speciale- n.red.) si Andrei Nicolescu, membru USR.