PSD acuză Guvernul: "Fură de la copii, în următorul an și jumătate, 2.1 miliarde de lei"

Refuzul guvernului de a crește alocațiile în acord cu prevederile legale naște tensiuni politice. PSD acuză că executivul Cîțu fură bani de la copii, prin refuzul de a majora alocațiile.

"Cei de la Guvern promiteau creșterea alocațiilor în mai multe etape. Prin nepunerea în practică a etapei 3 și 4 din creșterea alocațiilor, pot să va spun că actuala Guvernare fură de la copii, în următorul an și jumătate, 2.1 miliarde de lei. Copiii sub doi ani, respectiv copiii cu dizabilități, sunt furați cu o mie de lei. Iar fiecare copil care are între doi și 18 ani este furat cu 522 de lei.", a declarat deputatul PSD Corneliu Florin Buicu.