PSD anunta ca nu va vota un nou guvern Florin Citu si nu va sustine niciun guvern minoritar

Purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca, daca USR-PLUS isi doreste sa iasa de la guvernare, motiunea de cenzura nu isi mai are sensul, iar PSD nu mai vota un nou Guvern Florin Citu si nu va sustine un guvern minoritar.

Intrebat luni, intr-o conferinta de presa, cand va depune PSD o motiune de cenzura, Radu Oprea a raspuns: "Totul este in functie de ceea ce hotarasc astazi cei de la guvernare, pentru ca, daca USR-PLUS isi doreste sa iasa de la guvernare, motiunea de cenzura nu isi mai are sensul. Cu certitudine PSD nu va vota sub nicio forma un nou Guvern Florin Citu si de asemenea nu vom sustine niciun guvern minoritar".

El a mai fost intrebat ce alta formula guvernamentala ar sustine PSD. "Este o decizie care va fi luata la momentul potrivit in forurile noastre statutare", a explicat Radu Oprea. Coalitia de guvernare are, luni, prima sedinta dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la MInisterul Sanatatii.