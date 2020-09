PSD cere premierului Orban demiterea ministrului Educatiei Monica Anisie: "Nu mai intelege nimic din ce se intampla in jurul ei"

Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a anuntat ca partidul din care face parte solicita premierul Ludovic Orban demiterea ministrului Educatiei Monica Anisie, pentru ca nu a gestionat bine masurile pentru inceperea anului scolar si pentru ca insasi ea a recunoscut cu sinceritate ca "nu mai intelege nimic din ce se intampla in jurul ei".

"Nu sunt absurd ca sa ii cer doamnei ministru Monica Anisie sa inteleaga complexitatea sistemului. Sunt profesor si eu ca si dansa si nici nu imi place sa comentez asupra unor greseli pe care le face. Probabil ca toata lumea poate sa greseasca, insa este cazul, dupa parerea mea, nu sa demisioneze, cum cerea un partener al partidului care se afla la guvernare, ci este vorba de o demitere pur si simplu.

Doamna Anisie a spus, cu sinceritate, ca nu mai intelege nimic din ce se intampla in jurul ei", a declarat Vasile Dincu, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la sediul PSD din Kiseleff. Acesta a adaugat ca pregatirile pentru inceputul anului scolar au demarat mult prea tarziu, au fost facute pe fuga si le-a lipsit coordonarea si viziunea.

"Din cele 250.000 tablete promise pentru copiii vulnerabili au fost achizitionate doar 30%. Nevoia insa este de 900.000. In momentul de fata sunt copii carora le este refuzat accesul la educatie tocmai intr-o tara in care 44% dintre elevi sunt analfabeti functionali. Noi nu investim in educatie, in acest moment eforturile sunt doar de a tine in viata un sistem. Lipsa de coerenta in comunicare a celor care conduc educatia, in aceasta perioada, creeaza parintilor un acut sentiment de incertitudine si de nesiguranta.

La 15 zile inainte de inceperea scolii am aflat, de la televizor, din partea Prim- Ministrului, ca Guvernul va achizitiona 70.000 - 80.000 de tablete in sistem centralizat, iar restul pot fi cumparate direct de scoli sau de primarii, banii urmand sa le fie rambursati. Dar scolile si primariile sarace nu au banii pentru a face achizitia nici cu promisiunea ferma ca isi vor recupera banii. Chiar daca guvernantii au incercat sa dea vina pe PSD justificandu-si propria neputinta, am inteles despre ce este vorba: se pregateste un alt furt al PNL, marcat de coruptie in vremuri de pandemie", a explicat Dincu.

Vasile Dincu a avut si patru intrebari pentru ministrul Monica Anisie si anume care este planul Guvernului pentru testarea profesorilor si cum va fi asigurata scoala online.

"De ce se prezinta online-streemingul ca fiind scoala online? Atata vreme cat jumatate de clasa sunt doar spectatori la ore nu putem vorbi de scoala online (pentru ca ei nu interactioneaza cu profesorul si colegii deloc). Cum de se prezinta ca un laptop si o camera web pot asigura accesul la scoala online in conditiile in care profesorul si copiii nu au lavaliera?", a completat Dincu.

De asemenea, presedintele Consiliului National al PSD a intrebat-o pe Monica Anisie ce masuri au fost luate pentru marirea normelor personalului auxiliar si din ce bani vor fi platati, in conditiile nevoii de a asigura o atentie sporita igienei si curateniei.

El a mai intrebat-o pe Asniei ce solutii are Executivul pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din categoriile cu risc ridicat in fata virusului si cine isi asuma raspunderea pentru cei care pierd lupta cu SARS-CoV-2.

"Potrivit raportului TALIS, din 2018, 26% dintre cadrele didactice de la gimnaziu din Romania au peste 50 de ani. Potrivit unui punct de vedere al Societatii Romane de Medicina Muncii, pentru personalul didactic si didactic auxiliar, riscul potential de infectare cu virusul SARS-CoV2 creste odata cu deplasarea spre si de la locul de munca in mijloacele de transport in comun aglomerate, precum si prin activitati de predare fata-in fata, la clasa. (...) Se recomanda ca, pana la inceputul anului scolar, in conditiile epidemiologice actuale, tot personalul didactic si didactic auxiliar sa rei activitatea cu avizul de aptitudine in munca acordat de medicii de medicina muncii." S-au facut sau nu aceste evaluari? Care este rezultatul acestora? In acest moment nu exista o situatie publica a numarului cadrelor didactice din invatamant, pe toate ciclurile de invatamant (prescolar, primar, gimnazial, liceal) care sa arate numarul cadrelor didactice si a cadrelor didactice auxiliare care se incadreaza in categoriile cu risc potential de a dezvolta forme severe de boala", a precizat Dincu.

Dincu a adaugat ca analizele realizate de Consiliul National al PSD pun in evidenta ca "domeniul educatiei este unul in care interesul national trebuie sa primeze, dar modul in care Ministrul Educatiei a inteles sa actioneze in cele 6 luni de pandemie pentru a pregati noul an scolar arata ca actualul Guvern desconsidera total importanta scolii".

"Ministerul Educatiei si Cercetarii a primit idei/solutii/propuneri din partea tuturor partidelor politice, o multime de experti s-au declarat dispusi sa se implice pentru a oferi solutii viabile pentru inceperea anului scolar in conditii de siguranta. Ministrul Educatiei era obligat sa catalizeze toate resursele de idei, in toata aceasta perioada, pentru a avea la dispozitie solutii in beneficiul scolii si a comunitatii educatiei din Romania. Din pacate, actualul Ministru a fost incapabil sa acorde scolii romanesti toate resursele existente pentru ca este un ministru cu capacitati manageriale reduse si, putem spune, chiar iresponsabil", a conchis Vasile Dincu.