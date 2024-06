PSD se asigură că România beneficiază de 360 de noi kilometri de autostradă până în decembrie 2025 (P)

Guvernului condus de Marcel Ciolacu a demarat un program investițional record în infrastructura mare. Noul plan de investiții va permite Companiei de Autostrăzi să livreze până în decembrie 2025, încă aproape 360 de kilometri de autostradă, faţă de circa 970 de kilometri în prezent. Acest avans fără precedent al infrastructurii reprezintă motorul dezvoltării economice și duc țara noastră mai aproape de ținta asumată de Premier, de a transforma România într-o forță economică și logistică regională.

Datele Companiei de Autostrăzi arată că aproape 320 de kilometri de autostradă sunt în construcţie numai pe A7, Autostrada Moldovei, la care se adaugă tronsonul Sibiu-Piteşti din A1 şi Cluj-Oradea din A3. Noi oraşe sunt deja conectate la infrastructură modernă, spre exemplu Târgu-Mureş, care, în ultimii doi ani, a devenit un punct de interes pentru investitori prin deschiderea de noi fabrici.

Fondurile alocate în guvernarea PSD și reorganizarea CNADNR accelerează finalizarea proiectelor

Investițiile publice în infrastructura mare prognozate pentru anul în curs sunt cu 20% mai mari decât anul trecut. Pentru 2024, sunt prevăzute peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezintă echivalentul a 7,2% din PIB. România se apropie astfel de ținta de 10% din PIB, anunțată de Premierul Ciolacu încă din mai 2023.

„Dacă am reuşit să investim în 2022, an cu crize suprapuse, aproape 7% din PIB în economia românească şi în firmele antreprenoriale româneşti, în special în IMM-uri, avem ambiţia ca de acum înainte să forţăm investiţii anuale de 10% din PIB!", spunea Marcel Ciolacu, în mai 2023, în cadrul evenimentului Romania Start-Up Revolution.

Anul trecut, valoarea investițiilor publice a fost de 101 miliarde de lei, adică peste 20 de miliarde de euro.

Pe lângă investițiile masive în infrastructură asumate de Guvernul Marcel Ciolacu, implementarea proiectelor de infrastructură este accelerată și de faptul că Ministerul Transporturilor a dat undă verde Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și a reorganizării fostei entități, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR). Astfel, vor exista două entități, CNAIR, care se va ocupa de întreținerea și administrarea infrastructurii existente, în timp ce Compania Națională de Investiții Rutiere, CNIR, va prelua tot ceea ce înseamnă investiţii, drumuri expres, autostrăzi, pasaje, variante ocolitoare.

„La ora actuală avem un ordin de ministru care nominalizează primele şapte proiecte ce urmează să le preluăm. Şi, suplimentar, vom mai lansa noi un nou proiect, Bucureşti-Giurgiu. Astfel, cele şapte proiecte care au fost nominalizate în ordinul de ministru sunt Tg. Mureş-Tg. Neamţ, secţiunea de munte autostrăzii A8. Aceasta la rândul ei este cei 157 de km, ei sunt împărţiţi în 6 tronsoane. Două dintre ele au fost deja lansate la licitaţie de colegii din CNAIR. Celelalte patru cel mai probabil le vom lansa noi la în momentul preluării. Avem autostrada Tângu Neamţ- Iaşi-Ungheni care are 93,3 km. Este în fază finală studiul de fezabilitate. Probabil noi ulterior vom lansa execuţia lucrărilor. Avem de asemenea Braşov-Bacău. Avem de asemenea Ploieşti-Braşov", a anunțat Gabriel Budescu, director general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Sarcina CNIR este de a accelera implementarea proiectelor prin urmărirea lor pas cu pas, evitându-se situațiile în care prin licitații repetate sau nerespectarea termenelor de către constructori lucrările sunt întârziate.

„Eu mi-am propus să realizăm obiective în termenele licitate şi în condiţiile de calitate licitate. Să nu ajungem să ne mai blocăm, să întârziem, cum au fost cazuri când s-a ajuns la 4-6 ani în execuţia unui obiectiv, sau să le relicităm de nu ştiu câte ori. Îmi doresc să selectăm constructor care să poată executa aceste obiective, să urmărim mult mai îndeaproape contractul şi pe partea aceasta de urmărire contract cam la fel cu amenziile de circulaţie. În momentul în care constructorul ştie că este urmărit şi se aplică penalităţi încă de la bun început că a depăşit contractul cu 2-3 zile, o săptămână 2 săptămâni, se aplică penalităţi, el vede că este urmărit şi va face tot posibilul să rămână în contract şi să-şi îndeplinească cele asumate în contract", a precizat Gabriel Budescu.

Ministerul Transporturilor a cheltuit deja bugetul pe 2024 și a primit o suplimentare din Fondul de rezervă al Guvernului

Pentru acest an, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat fonduri record Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Suma totală aprobată de Parlament la începutul anului a fost de 30 de miliarde de lei, din care 20,4 miliarde de lei destinate bugetului de investiții din fonduri europene, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 29% față de bugetul anului 2023! Sunt fonduri aferente PNRR, CEF și Programului Transport 2021-2027, din care cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat este de 11 miliarde lei.

Mai mult, prin ritmul intens de derulare al lucrărilor și investițiile masive în proiecte de infrastructură mare, Ministerul Transporturilor a cheltuit încă din primele 5 luni sumele alocate pentru întregul an. Este motivul pentru care Guvernul condus de Marcel Ciolacu a hotărât suplimentarea, cu circa 2,7 miliarde lei, a bugetului. Noile fonduri alocate de Guvernul Marcel Ciolacu vor fi utilizate pentru a menține ritmul susținut de construcție al noilor drumuri rapide (autostrăzi și drumuri expres) pe care PSD le-a demarat pentru a lega provinciile istorice ale României.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.