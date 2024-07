Salariul minim brut din România, +334% în ultimii 11 ani. Cele mai mari creșteri au avut loc sub guvernările PSD (P)

România a trecut printr-o schimbare totală de paradigmă a nivelului de trai în ultimul deceniu. De la creșterea puterii de cumpărare și avansul economic, până la scăderea constantă a ratei inflației din ultimul an și exuberanța de la Euro 2024, unde zeci de mii de români călătoresc la fiecare meci. În procente totale, din 2013 și până în prezent, salariul minim din România a crescut cu 334%, iar cel mediu cu 207%, iar o mare parte din această majorare s-a făcut sub diferitele guvernări PSD.

84% din creșterile ultimului deceniu au fost asumate de PSD

Salariul minim brut pe țară era în 2013 de 750 de lei, ajungând acum, de la 1 iulie 2024, la 3.700 lei brut (+334% creștere). De cealaltă parte, salariul mediu net era în 2013 de 1.697 de lei (383 de euro), ajungând în aprilie 2024 la 5.217 lei net (peste 1.000 euro), asta însemnând o creștere de 207% în ultimii 10 ani.

Practic, creșterea salariului minim brut de la 750 lei la 3.700 lei în ultimii 11 ani înseamnă o evoluție de 2.950 de lei. Din această sumă, calculat pe fiecare executiv în parte, 2.470 de lei au fost numai creșterile asumate de guvernele PSD. Adică 84% din măririle salariului minim din ultimul deceniu au fost măsuri luate exclusiv de social democrați.

Sub Guvernul condus de Marcel Ciolacu, România anului 2024 înregistrează un boom al ultimilor decenii, bazat pe o economie stabilă și predictibilă. Numai în ultimele 9 luni, măririle aduse de social-democrați salariului minim brut pe țară au fost de 700 de lei: în octombrie 2023 guvernul a crescut salariul minim brut de la 3.000 la 3.300 lei, iar acum, la 1 iulie, de la 3.300 la 3.700 lei.

Guvernele PSD au mizat de fiecare dată pe creșterile de venituri și limitarea efectelor inflaționiste

Deși opozanții creșterii salariului minim pe economie clamau mereu riscul distrugerii locurilor de muncă și falimentarea antreprenorilor, efectul la scară largă a fost unul pozitiv, inclusiv pentru angajatori. Raportat la piața generală, forța de muncă românească a ajuns de la 4,4 milioane de angajați în 2013, la 5,2 milioane în prezent, deci o creștere atât a numărului de angajați, cât și un avans considerabil al economiei.

Cifrele sunt îmbucurătoare mai ales atunci când privim și rata inflației din toți acești ani, care, cumulată pe toată perioada, nu a depășit 40%. Acest lucru înseamnă o poziție economică foarte bună raportat la creșterea exponențială a salariilor. Per total, creșterea salariilor nu a influențat și creșterea masivă a inflației, lucru care ar fi destabilizat economia și mediul de business.