Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din AUR. "S-a pozitionat singura in afara partidului!"

Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din partidul AUR. Informatia a fost confirmata de deputatul AUR Dan Tanasa, la B1 TV.

Decizia a fost luata dupa ce senatoarea a fost protagonista mai multor scandaluri, fara a tine cont de strategia formatiunii politice. "Din pacate, informatia poate fi confirmata. Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar. Conducerea partidului i-a repetat in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR. Are si dansa publicul ei care o sustine si era bine sa avem o colaborare. Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor. Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului", a declarat Dan Tanasa.

Pozitiile radicale pe care Diana Sosoaca le-a avut de-alungul timpului au creat tensiune in partid. Propunerea de excludere a venit din partea conducerii, a senatorilor Claudiu Tarziu si Sorin Lavric. "Din punctul meu de vedere, un senator nu are ce sa caute la o petrecere cu lautari si sa transmita live-uri pe Facebook (...) Nu este dispusa sa respecte anumite reguli pe care trebuie sa le respecte orice demnitar roman. Este un om deosebit, care a dovedit implicare, dar trebuie sa se respecte niste reguli, in special de catre parlamentarii AUR, care au propus o altfel de politica. Dansa a fost destul de refractara la propunerile care i s-au facut", a mai declarat deputatul Dan Tanasa.

O consecinta a acestei excluderi va fi si pierderea presedintiei Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat. "In mod categoric, doamna Sosoaca va parasi toate functiile pe care le ocupa in momentul acesta la propunerea AUR. Sunt pozitii politice care revin AUR. De altfel, AUR a luat decizia sa il excluda si pe colegul nostru deputat de la Bistrita, condamnat penal in prima instanta si trimis in judecata intr-un alt dosar. Am luat decizia sa-l excludem si pe domnia sa, pentru ca este firesc! Atentie! Sunt excluderi, nu sunt parlamentari cumparati. Nu! AUR a luat decizia ca sa respecte ceea ce a comunicat alegatorilor", a mai declarat Dan Tanasa.

Diana Iovanovici-Sosoaca a devenit cunoscuta prin videoclipurile in care a militat impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, precum purtarea mastii. Ea a atras atentia opiniei publice in scandalul pelerinajului de Sfantul Andrei. A fost avocata Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, care a dat in judecata autoritatile din Constanta pentru a ridica restrictiile. "E un drept care nu poate fi ingradit in niciun mod, in nicio situatie. Drept pentru care si daca ne-ar fi oprit, o luam pe camp si ajungeam la Sfantul Andrei", a spus avocata, care in 30 noiembrie a mers la slujba oficiata de IPS Teodosie la Pestera Sfantului Andrei. La remarca unui jurnalist, ca este pandemie, avocata a spus, revoltata: "Nu exista asa ceva! Duceti-va la Tataru sa va spuna de ce nu a decretat epidemie pe teritoriul Romaniei. (...) E totul o mascarada".