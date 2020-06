Senator PSD: Manualele de educatie sexuala contin aberatii care n-au ce cauta la copii

Senatorul PSD Lucian Romascanu a transmis ca formatiunea sa va sustine amendamentul legat de acordul parintilor pentru ora de educatie sexuala, dar a criticat continutul manualelor.

"Eu cred ca vom vota pentru acest amendament. Nu am inca, uitati, nu le stiu nici eu pe toate si nu vreau sa port niste vorbe care nu sunt adevarate, dar lucrurile sunt extrem de sensibile in acest domeniu si eu cred ca este bine ca parintele sa-si dea acceptul. Vazand materia si vazand manualele dupa care se face educatia, pentru ca am vazut niste aberatii in manualele legate de educatia sexuala, care n-au ce cauta la copii.

Eu am copii, am un baietel de 12 ani, am o fetita de un an si ceva. Sunt foarte atent la lucrurile astea si pot marca un copil pe viata, daca nu sunt facute asa cum trebuie", a declarat Romascanu pentru RFI Romania.

Intrebat la ce fel de aberatii se refera, senatorul a sustinut ca nu vrea sa intre in detalii, dar ca sunt lucruri care tin foarte mult de intimitate. "Nu as vrea sa le discut pe post, sunt niste lucruri care tin de intimitatea profunda a omului si care sunt puse in fata unor copii de 6-7 ani foarte abrupt si fara sa se gandeasca cineva cum pot fi influentati de asa ceva", a spus el.

Romascanu a precizat ca nu considera ca acordul parintelui ar putea fi un obstacol in calea educatiei sexuale in scoli. "Nu cred ca este un obstacol. Pur si simplu, este constientizarea acestei educatii sexuale si din partea parintilor si din partea profesorilor", a punctat el.