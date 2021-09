Septimiu Bourceanu: "Vrem să dezvoltăm Constanța! Vrem să dezvoltăm România! "

"După zeci de ani, în sfârșit avem posibilitatea să facem ceva concret pentru orașul nostru, pentru județul nostru și pentru țara noastră. ", scrie incurajator pe Facebook sentorul PNL de Constanta Septimiu Bourceanu.

"Acum avem un proiect care are la bază un document complet susținut de o finanțare istorică. Acest proiect se numește Planul Național de Investiții 'Anghel Saligny'. Sunt 50 miliarde de lei până în 2028, bani pe care primarii și autoritățile locale îi pot accesa pentru drumuri, gaze, apă și canalizare. Sunt lucruri de bază, la care mulți români nu au încă acces. Nu mai vorbim despre birocrația inutilă; nu mai vorbim de cât stăteau primarii noștri pe la ușile ministerelor, cu zilele, pentru a putea spera măcar că proiectul pe care l-au depus are șanse de reușită. Tot ce trebuie să facem este să susținem ca Planul Național de Investiții 'Anghel Saligny' să devină un act normativ și astfel să poate intra în vigoare. Noi, PNL, susținem adoptarea Planului Național de Investiții 'Anghel Saligny' în Guvern cât mai curând posibil. Pentru aceasta avem nevoie de suportul tuturor și, în special, de cel al partenerilor de alianță. Amenințările pe surse cu ieșirea de la guvernare nu ajută deloc coaliția. Provocarea unei crize politice ar fi total iresponsabilă și ne-ar aduce prejudicii grave pe termen lung. O guvernare stabilă înseamnă reforme, o economie consolidată și o luptă eficientă împotriva noului coronavirus. Așa cum am arătat de-a lungul timpului, noi nu cedăm la șantaj, nu acceptăm sfidările și nici atitudinile de forță. Noi vrem stabilitate pentru că scopul nostru este dezvoltarea și modernizarea României.", scrie liberalul pe pagina sa de Facebook.