Sfarsitul lui Arafat? Rafila anunta ca va limita drastic rolul DSU!

Patriarhul Daniel a facut anuntul mult asteptat de clasa politica, dar si de o parte a enoriasilor, cu atat mai mult cu cat atacurile la adresa sa si a BOR s-au intetit. Daniel a fost supus in ultima vreme la multe presiuni mediatice, inclusiv "reportajul" despre "Clanul Marelui Alb", sosit "la comanda". In plus, preotii sunt atacati ca fiind anti-vaccinisti care "dau vaccinatii si purtatorii de masti afara din biserica", acuzatii nedovedite pana acum.