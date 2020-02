Sondaj CURS: Ludovic Orban si-a sabotat partidul! Rares Bogdan ar fi trebuit sa fie candidatul PNL la Primaria Capitalei

CURS a realizat un sondaj pentru alegerile la Primaria Capitalei. Chiar daca Gabriela Firea conduce deocamdata in acest clasament electoral observam surprize majore in ceea ce priveste candidatul de pe locul al doilea, acolo unde se vede ca Rares Bogdan este in plina ascensiune, cu sanse foarte mari de a se apropia si chiar devansa ocupantul primului loc.

De aici puteam vedea ca decizia lui Ludovic Orban de a nominaliza condidat din partea PNL pe Nicusor Dan a fost una hazardata, mai ales prin prisma locului pe care acesta il ocupa in clasament. Rares Bogdan ar fi trebuit sa fie nominalizat. Se poate trage concluzia ca Ludovic Orban si-a sabotat partidul pe care-l conduce, pentru ca decizia sa de a merge cu Nicusor Dan intr-o eventuala alianta cu PMP si USR a fost luata de unul singur, fara a se consulta cu ceilalti lideri ai partidului.

Un sondaj realizat de CURS la nivelul Municipiului București în luna februarie arată o situație destul de complicată din punctul de vedere al calculelor politice. Actualul primar general al Capitalei e în continuare preferatul bucureștenilor, urmată de candidați ai celorlalte partide în funcție de variantelor testate.

Vot politic:

PNL - 34%

PSD - 27%

Alianța 2020 USR-PLUS - 24%

PMP - 7%

Pro Romania 4%

ALDE - 2%

Altul - 2%

Dacă ar candida următorii:

Gabriela Firea - 33%

Traian Băsescu - 24%

Nicușor Dan - 17%

Violeta Alexandru - 15%

Vlad Voiculescu - 7%

Altul - 4%

Dacă ar candida următorii:

Gabriela Firea - 35%

Rareș Bogdan - 30%

Nicusor Dan - 17%

Theodor Paleologu - 8%

Vlad Voiculescu - 5%

Altul - 5%

Sondajul a fost realizat în perioada 14-24 februarie pe un eșantion de 1067 de respondenți pe bază de interviuri față în față la domiciliul respondenților. Datele sunt ponderate, iar marja de eroare este de plus/minus 3% la un nivel de încredere de 95%.