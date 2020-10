Streinu Cercel, candidat pentru Senat din partea PSD. Rafila deschide lista pentru deputaţi

Directorul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Adrian Streinu Cercel, va candida la Senat pe lista PSD Bucureşti, au declarat surse din conducerea PSD.

Doctorul Adrian Streinu Cercel va fi pe locul doi al listei noastre pentru Senat, în Capitală. Pe primul loc va candida Gabriela Firea. Un alt medic, Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţi Mondială a Sănătăţii (OMS) va deschide lista PSD la Camera Deputaţilor. „Aşa cum am promis de când am preluat funcţia de preşedinte al PSD, am spus foarte clar că partidul trebuie să se deschidă în primul rând pentru specialiştii din prima linie. Îi mulţumesc că s-a alăturat echipei noastre şi sunt ferm convins că această luptă cu pandemia nu e una de conjuctură. E o luptă de durată. România şi românii au nevoie de specialişti în Parlament care să facă legislaţia în această luptă cu pandemia. Guvernul nu gestionează această luptă cu pandemia. Gravitatea situaţiei parcă nu reuşeşte să-i capaciteze în direcţia în care trebuie să acţioneze nişte demnitari şi să se oprească din această campanie electorală", a declarat joi Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

Alexandru Rafila a spus că unul dintre obiectivele lui este o legislaţie care să garanteze accesul universal la servicii de sănătate. „A fost un pas dificil pentru mine, dar având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experienţă încât să pot să ajut nu neapărat PSD, ci această ţară, să avem o legislaţie care să facă posibil un deziderat pe care nu l-am atins - accesul universal la servicii de sănătate", a spus Rafila. „Cunosc PSD, nu-l cunosc de mult pe domnul Ciolacu, şi a fost o întâlnire deschisă, sinceră, fără condiţii. (...) Dânsul a înţeles un lucru: eu mai întâi sunt medic şi voi respecta toate lucrurile care ţin de conştiinţa mea profesională şi în al doilea rând voi fi membru al PSD", a mai spus medicul.