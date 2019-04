Tariceanu, mesaj pentru Dancila: "Suntem in orice moment dispusi sa acordam in Parlament votul pentru remaniere"

Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca atat el, cat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, sunt dispusi „in orice moment" sa acorde in Parlament votul pentru restructurarea Guvernului.

„Prim-ministrul are toata libertatea sa procedeze in atare situatie la remanierea prin Parlament. Atat eu, cat si partenerul de coalitie - PSD, presedintele partidului, domnul Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam in Parlament votul pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face prim-ministrul nu stiu sa va spun, este optiunea domniei sale. Dar, in acelasi timp, bazat pe experienta de prim-ministru pe care am avut-o, intr-o situatie de acest fel eu nu as fi ezitat nicio secunda sa cer Parlamentului votul pentru formula de remaniere sau de restructurare pe care doresc sa o propun", a sustinut Tariceanu intr-o interventie telefonica la un post de televiziune.

Prim-ministrul Viorica Dancila considera inacceptabila si lipsita de fundament decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor ministri pentru portofoliile Ministerului Justitiei, Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. „Totodata, premierul a luat act de decizia presedintelui de a nu da curs demisiilor ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, respectiv a ministrului Justitiei, Tudorel Toader", arata un comunicat de presa transmis de Guvern.

„Sunt un om al dialogului si am incercat, asa cum era si firesc, sa am cu presedintele Iohannis o discutie premergatoare acestei decizii. Constat, cu regret, ca presedintele refuza colaborarea institutionala si ca, in continuare, prin actiunile sale incearca sa impiedice buna desfasurare a activitatii Guvernului Romaniei. Din pacate, campania electorala ramane pentru presedintele Iohannis o miza mai importanta decat continuarea activitatii ministerelor si punerea in aplicare a masurilor guvernamentale, in beneficiul romanilor", precizeaza Seful Executivului.

„Cele trei propuneri pentru functiile de ministru, respectiv Oana Florea, Tit-Liviu Brailoiu si Eugen Nicolicea respecta toate conditiile prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de legile organice aplicabile, iar persoanele nominalizate nu se afla in incompatibilitate, potrivit legislatiei in vigoare.