Traian Băsescu aruncă în aer alegerea lui Călin Georgescu și lansează o ipoteză cu implicații la cel mai înalt nivel

Fostul președinte Traian Băsescu susține că surpriza Călin Georgescu ridică mari semne de întrebare atât din punct de vedere al finanțării campaniei, dar mai ales din cauza faptului că un asemenea personaj a trecut pe sub radarul serviciilor secrete. Băsescu arată că, în acest moment, trebuia să fie alertă în toate structurile de securitate pentru că oamenii au ajuns să aleagă un robot, iar serviciile "au dormit".

"Îmi este foarte greu să vă spun. Mi s-ar părea foarte riscant ca cineva din afară să încerce finațarea. Cred că finanțrea e asigurată din interior, sau mă rog, măcar simulat că e asigurată din interior. Foarte probabil este finanțare cu bani negri, nu bani prin bănci, dar finanțare din România. Trebuie să vedem dacă nu cumva avem implicate unele persoane juridice, nu persoane fizice. Trebuie să vedem.", a spus Traian Băsescu, la Euronews.

"Ce mă revoltă și ce mă face să fiu aproape agresiv legat de subiect. Faptul că acest om nu a vrut să răspundă după declarația de presă. Deci nu se poate să vii în turul doi la prezidențiale, să fii la un pas de șansa de a fi președinte al României, să anunți o declarație de presă și să respingi orice întrebare de la presă. Pentru că întrebările l-ar fi destabilizat, în mod cert, și s-ar fi văzut că nu este cel care știe cum s-a petrecut campania.

Pentru că e greu să intuiești campania unor roboți. Or, noi am votat pentru un robot, nu știu în ce măsură poate fi pusă sub semnul întrebării toată campania sau tot procesul, dar omul acesta trebuie să răspundă în fața legii pentru ce a făcut el. Adică nimic. Trebuie făcută o anchetă serioasă, atâta timp cât serviciile au dormit profesionist, adică s-au făcut că lucrează. Sunt atât de dezamăgit de structurile de securitate, cum nici nu vă dați seama, și acest lucru se întâmplă după ce am văzut că ăsta nu poate răspunde nici măcar la o conferință de presă. Spuneți-mi, de ce fuge un candidat din fața unei conferințe de presă. De ce, care este motivul? Ce are de asuns?"

„În momentul de față trebuia să avem în alertă publică serviciile de securitate. Până la ora aceasta trebuia să ne spună ce s-a întâmplat, cum a fost posibil, iar dacă a fost o operațiune finanțată masiv, trebuia să știm și cine o finanța. Eu nu cred că a fost finanțată din surse externe, așa cum spune premierul Ciolacu. Mă tem că sunt surse din țară. Trebuie să știm cât a costat dezinformarea. În momentul de față domnul Georgescu ne spune că are cheltuieli zero, că nu l-a costat nimic această această campanie. Suntem într-o contradicție.

Suntem pe punctul să avem în fața noastră un candidat dubios în turul doi al alegerilor și în mod corect spunem că avem dreptul la explicații din partea celor plătiți cu bani mulți. Ministerul de Finanțe și ANAF trebuie să ofere răspunsuri, iar dacă este o chestiune de securitate această finanțare și SRI trebuie să spună ceva. După atâția ani în care s-a muncit să se pună cât de cât democrația într-o stare de permanență în România ne trezim în situația în care era aproape să alegem un om ca urmare a mesajelor date de roboți. Este incredibil. Este categoric eșec major de securitate națională. Nu am nici un dubiu. Eșec major de siguranță națională. Ne alegem președintele prin falsuri", a mai spus Băsescu.