Tribut AC/DC - Florin Cîțu le-a urat succes liceenilor care dau bacalaureatul: "For those about to rock, we salute you!"

Florin Cîțu le-a urat succes elevilor care au început luni examenul de bacalaureat 2021, premierul, cunoscut pentru preferințele sale muzicale rock, adăugând ca salut și titlul unui album al celor de la AC/DC.

"Mult succes elevilor care susțin examenul de bacalaureat! 'For those about to rock, we salute you'", a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook. Amintim că, în aprilie, premierul a marcat finalul crizei de o săptămână din coaliția de guvernare și învestirea unui nou ministru al Sănătății printr-un clip pe ritmuri de rock.

Tot în aprilie, Cîţu a venit la o şedinţă a coaliţiei cu două albume de vinil pe care le-a primit de la colagi, cu ocazia onomasticii pe care a sărbătorit-o de Florii. Premierul a precizat că a primit ultimul album al formaţiei Foo Fighters şi un album Led Zeppelin. "Îmi place formația. Iubitorii știu că tocmai își lansase un nou album. Îmi place rockul, îl ascult mereu, dar ascult și alte genuri de muzică", a declarat premierul.