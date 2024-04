Turneul național "Stop Agenda 2030": Conferințe pe temele "Tratatul de pregătire pandemică al OMS" sau "Toxicitatea unor jaloane "secrete" din PNRR"

Zeci de angajați Google au participat la proteste în birourile companiei din New York și California. Gigantul IT are un contract de peste un miliard de dolari cu guvernul israelian, însă tot mai mulți angajați condamnă situația din Fâșia Gaza. A fost chemată și poliția pentru a-i scoate pe protestatari din birourile companiei marți, 16 aprilie.