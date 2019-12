Viceprimarul PNL Dan Cristian Popescu debirocratizeaza si ajută comercianții din Sectorul 2

Viceprimarul Dan Cristian Popescu vine în ajutorul antreprenorilor din Sectorul 2 și debicrocratizează administrația locală. În ultima ședință de consiliu, viceprimarul PNL a inițiat un proiect de hotărâre prin care ușurează obținerea autorizației pentru cei care comercializează cărți, ziare sau flori.

„Am susținut întotdeauna reducerea birocrației și am încercat să fac aparatul administrativ mai prietenos pentru cei care interacționează cu el. Pentru că am demarat o serie de lucrări precum modernizarea, amenajarea peisagistică a spațiilor verzi și spațiilor pietonale, dotarea spațiilor publice cu elemente de mobilier urban, am reușit astfel reorganizarea spațiilor pentru un conform sporit al cetățenilor și am luat decizia de a ușura activitatea celor care comercializează cărți, presă etc., modificând condițiile de acordare a autorizației de amplasament", a spus viceprimarul Dan Cristian Popescu.