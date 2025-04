Victor Ponta acuză că Realitatea Plus l-a vandut pe Calin Georgescu cu 500.000 de euro pentru două ore la tv lui Crin Antonescu

Victor Ponta lansează acuzații dure în spațiul public, denunțând ceea ce el numește o nouă trădare politică de proporții. Realitatea Plus ar fi crescut fals audienta in seara de marti 9 aprilie anuntand ca va da un interviu bomba cu Calin Georgescu, luat de jurnalistul american Tucker Carlson, in schimb l-a adus doua ore in studio pe Crin Antonescu, ca sa-i faca o campanie electorala contra a 500.000 de euro.

„Iuda a trădat încă o dată, de data aceasta pe Călin Georgescu. Știți, îl vedeați pe Călin Georgescu în emisiune? Aseară l-ați văzut pe Crin Antonescu? Știți câți bani s-au încasat pe contract ca să fie trădat Călin Georgescu și înlocuit cu Crin Antonescu?", a declarat Victor Ponta, subliniind gravitatea situației. Ponta continuă acuzația indicând suma uriașă implicată: „Atât a costat emisiunea prin care Călin Georgescu a fost vândut lui Crin Antonescu. Știți cine a plătit banii aceștia? Dumneavoastră, din buget ați dat 498.000 de euro ca să fie înlocuit Călin Georgescu cu Crin Antonescu. O rușine!"

Fostul premier condamnă vehement astfel de practici și se angajează să lupte împotriva lor: „Iudele n-au ce să caute în România. Eu voi lupta și voi câștiga pentru dumneavoastră." Afirmațiile lui Victor Ponta deschid o dezbatere aprinsă despre modul în care sunt utilizate fondurile publice și despre transparența deciziilor politice și mediatice din România. Daca e adevara ca echipa electorala a lui Antonescu a dat 500.000 de euro pentru emisiune, banii sunt decontati de la buget dupa alegeri, conform legislatiei.