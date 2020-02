Violeta Alexandru pregateste asaltul impostorilor PNL si la Biroul Bucuresti al liberalilor

Cu doar o zi inainte de votarea motiunii de cenzura, "lupii tineri" ai liderei Violeta Alexandru - sefa PNL Bucuresti - au pus mana, abuziv, pe filiala PNL Sector 5, cea care fusese, până în vara lui 2019, cea mai mare și mai puternică organizație liberală din București.

Abuziv, pentru ca, de pilda, liberalii de rand -mai vechi sau mai noi - care "nu corespundeau asteptarilor" conducerii au fost respinsi de la vot, printr-o manevra odioasa. Fireste, ca sa participe trebuia sa aiba cotizatia platita la zi. Daca s-au dus la casierie sa plateasca pe noul an, li s-a spus ca nu sunt pe liste, in baza de date, si ca sa plateasca la banca in cont. Numai ca noul cont nu a fost anuntat, asa ca oamenii nu au putut plati, deci nici vota.

In situatia data, a fost un simulacru pentru realegerea sefului PNL Sector 5, Cristian Bacanu, favoritul Violetei Alexandru. Din discursurile susținute de Mara Mareș - cea cu scandalul decrețeilor -, de traseistul politic Dan Croitoru - aghiotantul lui Marian Vanghelie, dar si cel care e cel mai probabul ca va candida la fotoliul de primar din partea liberalilor -, sau de "pupilul" lui Dan Voiculescu, Ovidiu Raețchi, s-a putut reține că "avocatul" Cristian Băcanu, cu doar doi ani de vechime în PNL, este "numai bun" pentru a fi instaurat la conducerea filialei, in detrimentul unor liberali vechi, cu experienta in partid.

Este vorba despre Cristian Bacanu, acelasi cu secretarul de stat de la Justiție, pus sef pe "achizitii", adica acolo unde-s banii de investit, un post "in coasta" lui Cătălin Predoiu. Dar și pentru a promova "Legea ilicitului", pe stil nou, după cum el însuși a afirmat că "se impun declarații de avere pentru toți cetățenii".

Băcanu se înconjoară, mai departe, la conducere, de echipa sa, majoritatea nefiind până de curând membri ai PNL, dar caracterizați de apropierea "cvasi-oficială" de echipa Vanghelie-Florea, care conduce - in fapt - Primăria Sectorului 5. Si care vanghele doreste sa o conduca mai departe prin Dan Croitoru, omul sau "infipt" la liberali, in caz ca PNL ar si castiga Sectorul 5.

Nume ca Oleg Burlacu, Dan Croitoru, Dragoș Tănăsoiu, Dan Meran, Liviu Nistoran, Ovidiu Raețchi, Radian Tufă corespund perfect acestor criterii exigente, impuse de Violeta Alexandru, la toate filialele din București: vechime cat mai mica, blaturi la toate nivelurile, traseism și impostură. Si in acelasi timp, foarte buni executanti, care "nu misca-n front". Din pacate, o parte din vina i se datoreaza si lui Ludovic Orban, care a acceptat cerintele Violetei Alexandru si propunerile de numiri pe functii ale acesteia.

Confiscarea PNL continuă cu o noua mascarada, cea a alegerilor pentru Biroul de București, sâmbătă, manevra coordonata de aceeasi Violeta Alexandru. Ca sa se inteleaga mai bine despre ce vorbim, facem mai jos o radiografie, un set de premize ale acestei stari de fapt. Miza este foarte mare, intrucat cei numiti in functii cheie de catre guvern au inteles ca trebuie sa sprijine la centru toate mutarile Violetei Alexandru si ale "alesilor" acesteia, asa cum a fost la Sectorul 5, din ce am prezentat anterior.

Guvernul PNL a facut numirile în posturi din subordinea Guvernului din primele zile. Toate filialele din sectoare au negociat cu liderii de la centru şi au aşteptat să vadă ce primesc până la urmă în ceea ce priveşte funcţiile guvernamentale.

Starea de nemulţumire, din partea liberalilor vechi, a început să se instaleze după sărbătorile de iarnă, când mai mulţi lideri au văzut că unele filiale sunt favorizate. Ba, mai mult, au vazut ca sunt dati la o parte, inlaturati pentru jocurile de culise ale "tinerilor" liberali, ale celor care au fost transferati in partid, in interesele traseistilor politici.

Cea mai mare problemă e reprezentată de modul cum au fost recompensaţi liberalii din Capitala, stransi uniti in jurul Violetei Alexandru, sefa PNL Bucuresti, care au primit nenumărate funcţii de conducere în ministere sau instituţii subordonate Executivului, şi-au impus om după om în funcţii-cheie. Acum se asteapta raspunsul, fidelitatea, loialitatea fata de sectorul pe care il controleaza.

Sa facem o mica recapitulare a functiilor, ca sa se inteleaga de ce PNL Bucuresti intra pe alte maini si pe alte jocuri de interese. În primul rând, liderul PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, a fost numită în funcţia de ministru al Muncii. De la PNL Sector 1, liderul filialei, Sebastian Burduja, a fost numit secretar de stat la Ministerul de Finanţe. Tot de la Sectorul 1 a ajuns consilier al premierului, fiind administrator al Loteriei Române şi al Societăţii Iprochim SA, Tănase Stamule. Nu în ultimul rând, Victor Picu, fost preşedinte al PNL Sector 1, a ajuns preşedine al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Şi liderul interimar al PNL Sector 2, Monica Anisie, a ajuns ministru al Educatiei. Preşedintele interimar al PNL Sector 3, Antonel Tănase, a fost numit secretar general al Guvernului, în timp o altă reprezentantă a acestei filiale, Violeta Vijulie, a fost pusă în funcţia de vicepreşedinte a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Şeful PNL Sector 5, Cristian Băcanu - cum spuneam - a fost numit secretar de stat la Ministerul Justiţiei, în timp liberalul care conduce filiala Sector 6 şi e unul dintre cei mai activi consilieri generali, Ciprian Ciucu, a fost numit preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Printre cei care au beneficiat de numirea în funcţii guvernamentale au fost şi doi membri ai familiei Nicolescu. Daniela Nicolescu, fost consilier local la Sectorul 6 şi secretar general al OFL, a fost numită secretar de stat la Ministerul Economiei, în timp ce fiul acesteia, Radu Nicolescu, a fost numit consilier al premierului Ludovic Orban. Un consilier local de la Sectorul 6, Adrian Nicolae Enache, a fost numit în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului. Iar acestea sunt doar cateva dintre numiri, in primul esalon, esalonul doi este in asteptare.