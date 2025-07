Tichetele de vacanță - Buturuga mică a Guvernului Bolojan. Motto: "Dacă proștii ar zbura, s-ar face întuneric" (Formația Paraziții)

Guvernele Ciolacu 2 și Bolojan care au anulat schema tichetelor de vacanță cu scopul reducerii deficitului bugetar, nu au avut în realitate nicio rațiune fiscală sau economică. A fost doar populism și demagogie, iar consecințele pot fi nebănuite. Ilie Bolojan este responsabil și pentru "Ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 dată de Guvernul Ciolacu 2, pentru că era guvern de coaliție, Bolojan era președinte interimar al PNL și răspunderea guvernamentală este în solidar.

România a avut în anul 2024 un Produs Intern Brut de 350 miliarde euro. În mai 2024 au fost eliberate tichete de vacanță în valoare de 95 milioane euro, sumă care în procente înseamnă 0,027% din PIB. Haosul provocat în economie de Guvernul Bolojan are drept motivație reducerea deficitului bugetar excesiv de 9,33%. Așadar, pentru că Bolojan e încruntat și reformator, a tăiat de la "lipitorile bugetare care sug sângele poporului" 0,027%, cu perspectiva de a reduce astfel deficitul de la 9,33% la 9,303%! Adică nimic! Ridicol! Ca să nu mai spun că statul oricum recupera din valoarea tichetelor de vacanță 10% adică impozitul pe venit și din 2024 și cass de 20%, care se rețineau din salariu. În plus, în secunda în care turistul achita cazarea cu tichete de vacanță, un procent 9% cât era TVA în turism mergea bugetul statului!

Campania de ură și stigmatizare a bugetarilor și în special a salariaților din administrație a avut drept componentă importantă mitul tichetului de vacanță, prezentat ca un favor necuvenit acordat "lipitorilor bugetare care huzuresc la mare pe banii poporului". Amintesc că pe lângă salariații din administrație primeau tichete de vacanță și cadrele didactice, polițiștii samd. Cea mai mare minciună despre tichetele de vacanță este că ar fi destinate bugetarilor, salariaților statului. Este fals! Legea 65/2018 în baza căreia se acordă tichetele de vacanță nu face nicio distincție între stat și privat, se referă doar la "angajator". Și privații pot acorda tichete de vacanță și unele firme îl includ în pachetul salarial pentru a-l face mai atractiv. Însă dacă pentru salariații de la stat tichetul de vacanță a fost 1.450 lei, a fost majorat în 2024 la 1.600 lei și din 2025 a scăzut la 800 lei, la salariații din sectorul privat valoarea tichetului de vacanță poate ajunge la contravaloarea a 6 salarii minime brute pe economie, adică 24.300 lei!

Prin "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 valoarea tichetelor a scăzut de la 1600 lei la 800 lei, se acordau celor care aveau salariul maxim 8.000 lei, iar Bolojan a scăzut apoi nivelul salariului la care se pot primi tichete de vacanță la 6.000 lei. Efectul pe termen scurt al tăierii tichetelor de vacanță și reducerii numărului beneficiarilor a fost că în mai 2025 s-au eliberat tichete de vacanță de numai 9 milioane euro față de 95 milioane euro, de aproape 11 ori mai puțin! Însă reducerea încasărilor din turism este mult mai mare decât diferența de 84 milioane euro. Beneficiarul tichetului de vacanță de 1.600 lei utilizat pentru cazare cheltuia minim încă pe atât din banii proprii, plus că în general era împreună și cu soțul/soția și 1-2 copiii pentru care se făceau cheltuieli din banii personali pentru mâncare, băutură, șezlonguri, distracții, articole de plajă, alte bunuri și servicii.

Am vorbit doar despre litoral pentru că acolo e mai vizibilă lipsa turiștilor, însă unități care acceptau tichete de vacanță erau cu sutele pe tot cuprinsul țării, inclusiv pensiuni și cabane de la munte. Este afectată întreaga industrie turistică, nu doar litoralul. Am putea face estimări ale loviturii primite de industria turistică intuitiv. De exemplu să înmulțim cu 4 paguba de la 85 milioane euro de la tichete care nu au mai fost emise în 2025. Suma este 340 milioane euro, adică circa 0,1% din PIB. Pe de altă parte, operatorii din turism spun că li s-au redus rezervările pe litoral cu 20%. Totodată, reprezentanții turismului au susținut dintotdeauna că tăierea tichetelor de vacanță ar duce la scăderea cu 30-50% a încasărilor, așa că putem lua în calcul o scădere de 25%, sau un sfert. Dar dacă ponderea în PIB-ul României a turismului este de 4,5%, înseamnă că și prin această metodă rezultă că scăderea PIB național prin tăierea tichetelor de vacanță este cam 1% din PIB. Doar pentru ușurința calculelor am luat în considerare valoarea tichetelor neemise și a sumelor cheltuite adițional de turiști.

În realitate lovitura este mai amplă pentru economie decât 1% din PIB. Sunt afectați și furnizori de bunuri și servicii pentru turism, de la furnizorii de carne la șoferi de taxi etc. Care este consecința scăderii PIB cu 1%? Deja economia a stagnat până acum pe 2025, cu o creștere a PIB neînsemnată, de 0,3% primul trimestru. Scăderea cu 1% a PIB deja înseamnă intrarea României în recesiune tehnică, dacă va continua pe parcursul a două trimestre consecutiv, ceea ce din păcate se va întâmpla!

Ați înțeles ce a făcut Bolojan? Pentru o "economie" de 0,027% din PIB, reprezentând contravaloarea tichetelor de vacanță, de la care statul își trăgea oricum impozit pe venit și din 2024 și cass, iar la suma rămasă mai aplica 9% TVA, Bolojan a scăzut PIB cu minim 1% prin contracția din turism și bagă țara în recesiune! Cutremurul din economie provocat de ucenicul vrăjitor Bolojan ar avea ca scop declarat reducerea deficitului, pentru că în caz contrar, agențiile de rating vor da pentru împrumuturile României calificativul "junk", adică gunoi și nu ne va mai împrumuta nimeni și intrăm în încetare de plăți, bla-bla. Aș vrea să îl aud pe Bolojan explicând ce rating vor da Moody's, Standard&Poor's și Fitch pentru că Romania, pe lângă celelalte probleme, gen deficit excesiv, inflație samd și-a mai adăugat și recesiunea economică!

Și mai e ceva, ceva foarte sinistru. Indiferența sau chiar ostilitatea guvernanților față de HoReCa se datorează și faptului că aceasta este una dintre puținele ramuri din economie unde predomină capitalul românesc, în proporție de 90%! Credeți că dacă hotelurile din România ar fi aparținut lui Neckermann, TUI, Thomas Cook sau Club Med, ar mai fi tăiat Bolojan tichetele de vacanță? Păi nu ar fi șters cu el pe jos ambasadorii? Nu l-ar fi sunat Macron și cu cancelarul german să-i zică "merde" și "scheisse", lasă naibii tichetele alea, că te spargem? Vă spun eu cum ar fi fost. Bolojan ar fi acordat lunar nu anual tichetele de vacanță și cine ar fi îndrăznit să comenteze împotriva acordării tichetelor ar fi primit stigmatul de agent rus, care instigă împotriva Occidentului și a multinaționalelor venite să ne ajute și s-ar mai fi trezit și cu conturile închise pe rețele sociale, eventual și cu mascații lui Predoiu la ușă, la 6.00 dimineața.

George Scarlat