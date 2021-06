Ion Tiriac starneste din nou controverse: "Sunt niste marionete!"

Dupa ce s-a lasat de tenis, Ion Tiriac a fost antrenorul si managerul unor jucatori de clasa, precum Guillermo Vilas sau Boris Becker. Insa Tiriac e de parere ca rolul antrenorului nu mai e acum la fel de insemnat cum era pe vremuri, cand antrenorul indeplinea mai multe roluri pentru jucatori, de psiholog, mentor, prieten, preparator fizic etc.

"Este foarte important ca antrenor sa nu depind de jucatorul meu. Jucatorul ar trebui sa fie dependent de mine. Cum altfel ar trebui sa-mi fac treaba corect? Daca suntem pe teren doua ore si eu, in calitate de antrenor, cred ca trebuie sa adaugam o a treia ora, atunci trebuie sa ai incredere in mine. Sunt jucatori care iti spun imediat: Nu avem ce vorbi, te platesc, nu vreau sa ma antrenez pentru a treia ora, sunt obosit, ne vom opri. Cum o sa raspunzi daca esti dependent de obtinerea salariului tau in fiecare luna pentru a putea plati cartile scolare pentru copiii tai? E un subiect dificil. In zilele noastre, antrenorii sunt niste marionete", a declarat Tiriac intr-un interviu acordat presei din Germania.