Ipoteza bombă! A fost Mbappe o victimă a scăderii performanțelor în urma vaccinării anti-Covid?

În timpul acestui Euro care a văzut eliminarea Franței în optimi de finală, noi campionii mondiali, Kylian Mbappé (o speranță națională) a fost deosebit de dezamăgitor: niciun gol, el care obișnuia să marcheze atât de mult și un penalty ratat care a dus în cele din urmă la eliminarea din competiție după un meci curios, cu răsturnări de situație.



Să fi fost el victima scăderii de performanță descrisă la mulți sportivi de nivel înalt în urma vaccinării antivirale la care a fost supus (sub presiune)? Putem măcar să ne imaginăm acest lucru. Vaccinarea reduce performanțele sportivilor de top cu o medie de 10% în săptămânile care urmează procedurii medicale, conform unui articol recent, care atrage atenția asupra scăderii trecătoare a performanțelor sportivilor de top după vaccinarea anti-covid.



Jacques Borlée, un antrenor belgian, a tras public un semnal de alarmă: "Avem mari probleme cu vaccinarea, pentru că la primul vaccin, timp de 10 zile, am observat o pierdere de energie între 10 și 20%... Nu am fost informați deloc despre acest lucru. La început, nu aveam nicio explicație, dar apoi am văzut că toți sportivii vaccinați au avut această pierdere. Odată vaccinați, vedem în sistemul lactic că există într-adevăr tulburări... Am în jur de 10 alergători de 400 m și vedem acest lucru în general, în mod recurent. Am contactat medicul Comitetului Olimpic, care a constatat că în toate sistemele aerobice, ceea ce este îngrijorător".



Aceste cuvinte au fost confirmate de Marc Francaux, profesor de fiziologie a exercițiilor fizice: "Avem prea mulți sportivi care, în mod sistematic, au performanțe mai slabe în zilele care urmează vaccinării." Chiar și Yves Van Laethem, purtător de cuvânt interfederal pentru lupta împotriva covid-19 în Belgia și un mare susținător al vaccinării, a recunoscut: "Într-adevăr, pot fi îngrijorat de performanțele lor."

Mbappé "obiect de marketing" al puterii



Potrivit Le Parisien, Alain Fischer, "domnul Vaccin" al guvernului și președinte al Fundației Rothschild, i-a cerut lui Kylian Mbappé să se vaccineze pentru a deveni "ambasador al vaccinării pentru tinerii francezi". În mod curios, această campanie agresivă de vaccinare nu se bazează pe argumente medicale, ci este însoțită de cadouri simbolice, cum ar fi vaccinarea unor persoane celebre, sau de cadouri în bani, cum ar fi cecuri, un hamburger sau o băutură, un abonament pe un an la un club sau o loterie, ca la Nîmes. Ce fel de consimțământ informat este acesta?

Astfel, tânărul Mbappé, nespecializat în biologie moleculară și genetică, a fost manipulat de autoritățile politice și sanitare pentru a servi drept "publicitate" la televiziune despre pseudo-vaccin. "Cred că la vârsta ta asculți mai mult de un prieten decât de președintele Republicii sau chiar mai puțin de un medic ca mine". Asa se face ca Kilian Mbappé a acceptat să devină emblema tinerilor vaccinați, la cererea profesorului A. Fischer. El a primit prima injecție pe 25 mai grăbindu-se să difuzeze fotografia pe rețelele de socializare. Postare împărtășită în urma acestui eveniment pe Twitter de Olivier Véran, ministrul Sănătății, și de profesorul Alain Fischer. Un demers care ar fi doar personal, întrucât Federația Franceză nu ar fi impus vaccinarea internaționalilor, iar marea majoritate a celorlalți jucători nu și-ar fi asumat acest risc.



În timpul interviului său post-vaccinare de la știrile TF1, cei care au râs de aspectul "schimbat" și "neobișnuit" al lui Kilian Mbappé, de tunsoarea sa diferită și de presupusa sa lipsă de formă au fost numiți, firește, conspiraționiști! Și totuși, era diferit. În ceea ce-l privește pe președintele Republicii, acesta nu a omis să-l felicite pe Kilian în timpul vizitei sale la Clairfontaine. "Mulțumesc pentru vaccin" adresat de acesta lui Kilian a fost audibil pentru toți în raportul BFM. El a mai spus că "se ocupă de cariera lui Mbappe". Avea nevoie de ea, acest mare jucător?

Victimă a altruismului său și a supunerii față de autoritate



Vârsta sa tânără, starea sa bună de sănătate și modul sau de viață probabil perfect, protejându-l în totalitate de complicațiile covid-19, nu avea niciun beneficiu personal de pe urma acestui vaccin. Să ne amintim că persoanele sub treizeci de ani, fără nicio boală preexistentă, au un risc aproape zero de a muri din cauza acestei viroze. Ne putem imagina că tânărul jucător nu fusese cu siguranță informat că aceste injecții experimentale ar putea duce la o scădere a performanțelor sale, ceea ce l-ar putea împiedica să "strălucească" în competițiile naționale și internaționale, pentru care se pregătea de mai mulți ani. Și nici că injecția l-a expus la riscul unor efecte secundare grave, care devin din ce în ce mai puțin rare pe măsură ce vârsta celor vaccinați scade.



De când a fost vaccinat, Kylian Mbappé a lipsit complet de la toate meciurile, fie că a fost vorba de meciul de pregătire din Bulgaria sau de meciurile de la Euro. Contrar tuturor previziunilor, nu a marcat niciun gol și chiar a ratat penalty-ul care ne-a eliminat definitiv din această competiție. Reamintim că 10 France a anunțat pe 27 iunie 2021: "Partenerul nostru Barrière Bet, întotdeauna foarte atent la cotele echipei franceze la acest Euro 2021, oferă o cotă frumoasă la 4,75 pentru 'Mbappé prim atacant'. El este cel care va lansa perfect echipa Franței și îi va duce pe campionii mondiali în sferturile de finală".

Si alti sportivi au fost in aceeasi situatie. În urma vaccinării, Christophe Lemaitre, medaliat cu bronz la 200 m la Rio în 2016, a fost nevoit să declare retragerea pentru Campionatele franceze de atletism, ceea ce face foarte incertă participarea sa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Această decizie a fost luată împreună cu staff-ul său tehnic, deoarece sportivul "nu este la 100% din capacitatile sale fizice, în urma unor reacții proaste la vaccinul împotriva COVID-19", s-a precizat într-un comunicat. "A fost o perioadă în care analizele lui erau excelente, la același nivel ca înainte, apoi a fost vaccinat, nu l-am mai recunoscut", a explicat Pierre Carraz, unul dintre antrenorii săi.



Nu Kilian Mbappé este cel care trebuie blamat, ci cei care l-au îmbarcat în această riscantă operațiune publicitară pro-vaccin care este probabil parțial responsabilă de eșecul echipei noastre naționale. Viitorul ne va spune dacă această operațiune publicitară eșuată, dorită de A. Fischer, O. Veran cu sprijinul președintelui, va fi avut vreun impact asupra tineretului pe care îl viza și care. Poate nu mai mult decât videoclipul de la Palatul Élysée cu doi youtuberi la care Mbappé a participat prin telefon. Nu vă lăsați niciodată distras la acest nivel de competiție.

Gérard Delépine

Réseau International