Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate miercuri in optimi

Iata rezultatele inregistrate miercuri seara in meciurile din prima mansa a optimilor de finala din Europa League.

TOTTENHAM - LEIPZIG 0-1 (Werner '57)

ATALANTA - VALENCIA 4-1 (Hateboer '16, '62, Ilicic '42, Freuler '57 / Cheryshev '66)

Cel mai spectaculos meci a avut loc in Italia, unde revelatia Atalanta s-a distrat cu Valencia.

Hateboer a facut un meci mare, reusind doua goluri spectaculoase, in timp ce Ilicici si Freuler au punctat si ei pentru gruparea din Bergamo.

Valencia a facut un meci modest si este ca si eliminata, chiar daca Cheryshev a marcat golul de onoare in minutul 66 cu un sut pe jos din marginea careului.

In schimb, la Londra, Tottenham a fost invinsa de formatia germana Leipzig.

Nemtii au atacat in valuri in prima repriza si au ratat ocazie dupa ocazie, insa deschiderea scorului s-a produs in cele din urma in minutul 58, cand Werner a transformat o lovitura de la 11 metri.

Cum s-au marcat golurile:

66 - Valencia reduce din diferenta cu Atalanta dupa o gafa in defensiva de care Cheryshev a profitat cu un sut pe jos langa bara.

62 - Atalanta se distanteaza la 4-0 cu Valencia, dupa un gol marcat pe contraatac de Hateboer!

57 - Atalanta face 3-0 cu Valencia printr-un sut senzational in vinclu trimis de Freuler din marginea careului!

57 - Leipzig deschide scorul cu Tottenham prin Werner, din lovitura de la 11 metri.

42 - Atalanta face 2-0 dupa o reluare imparabila a lui Ilicici cu piciorul drept sub transversala!

16 - Atalanta deschide scorul in meciul cu Valencia prin Hateboer, care puncteaza din centrarea trimisa de Papu Gomez din banda stanga!

Echipele de start Tottenham - Leipzig:

Tottenham:

Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn, Lucas

Leipzig: Gulacsi, Angelino, Sabitzer, Werner, Klostermann, Nkunku, Schick, Muikele, Halstenberg, Ampadu, Laimer

Echipele de start Atalanta - Valencia:

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Hateboer, Ilicic, Pasalic.

Valencia: Domenech, Mangala, Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Diakhaby, Gaya, Wass, Ferran Torres, Maxi Gomez.

Mansa retur este programata pe 10 martie, de la ora 22:00.