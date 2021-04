"Ma, tu esti homosexual, ma?" Cine a indraznit sa-i spuna asta lui Ilie Nastase

Ilie Nastase a fost invitatul special al lui Dan Negru la emisiunea "Legende", in cadrul careia a povestit episoade memorabile din viata sa. Nastase si-a amintit cum s-a intalnit cu fostul mare boxer Muhammad Ali intr-un hotel din Las Vegas, unde a facut una dintre pozele lui preferate.

"Poza cu Muhammad Ali este poza mea preferata si sa-ti spun cum s-a intamplat. Eram in Las Vegas, la turneul de la Las Vegas, si pe timpul ala el inca mai boxa si ii faceau un film, filmul se numea "The Greatest". Ca sa ajungi in camera la tine trebuia sa treci prin holul hotelului care era plin de aparate de jocuri de noroc.

El filma la o masa de Black Jack. Cand m-a vazut, a inceput sa strige dupa mine "Bai, ala cu gura mare! Tu esti ala cu gura mare din tenis?". Eu am ramas blocat. M-am intors in spate, am crezut ca vorbeste cu altu. Cu mine vorbea. Imi zice "ia vino-ncoace!". M-am dus acolo. Eram cu rachetele dupa mine. Ma duceam in camera sa ma schimb. Imi zice: "Stai asa sa puna pe dupa tine, pe dupa gat". Zice "oi fi tu gura mare, dar eu sunt mai frumos ca tine".

Am facut poza si dupa aia m-am intalnit cu el la Los Angeles, intr-un club de noapte. El era la bar, cu fata la bar. Eu am venit pe la spate si l-am apucat asa de maini, incat sa nu poata sa se intoarca, si el cica "ma, tu esti homosexual, ma? Ma care ma tii acolo?". Cand m-a vazut cica "hai sa facem inca o poza". Mi-a luat pumnul, zice "da pumnul aici", si pune pumnul meu la gura la el si pune pumnul lui la gura la mine. Zice "Ilie, vezi tu asta? Pumnul tau aicea? Ilie, pumnul tau ajuns aici doar pentru ca am vrut eu sa-l pui aici. Prostii astialalti nu ajung aici". Era foarte simpatic si n-aveai ce sa-i spui", a povestit Ilie Nastase.