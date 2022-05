Prima declarație a lui Carlo Ancelotti, după câștigarea UEFA Champions League: "Sunt un om al recordurilor!"

Tehnicianul madrilenilor, Carlo Ancelotti, a devenit, sâmbătă seară, primul antrenor de patru ori câştigător al Ligii Campionilor, principala competiţie intercluburi continentală. Ancelotti a triumfat în 2003 şi în 2007 cu AC Milan şi în 2014 şi 2022 cu Real Madrid.

"Nu îmi vine să cred. Am avut un sezon fantastic. A fost un meci dificil. Până la urmă cred că am meritat să câştigăm competiţia. Suntem foarte fericiţi. Ce pot să spun? Nu pot să spun mai multe. Sunt un om al recordurilor. Am avut norocul să vin aici anul trecut şi să am un sezon fantastic. Un club fantastic, o echipă foarte bună, cu multă calitate şi caracter", a declarat tehnicianul la BT Sport, potrivit bbc.com.

Formaţia Real Madrid a câştigat, sâmbătă seară, pentru a 14-a oară Liga Campionilor, învingând în finală echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0).