Probleme uriaşe de sănătate pentru Sorana Cîrstea! Mărturia teribilă a sportivei. Va pătimi crunt după retragere

Sorana Cîrstea a recunoscut că are mari probleme de sănătate. Sportiva știe că după ce se va retrage va pătimi crunt, dar speră ca medicina să evolueze pentru a găsi soluții. Cea mai bună jucătoare din România în acest moment este de aproape 20 de ani în circuitul WTA și spune că deocamdată nu se gândește la retragere și spune că atâta timp cât va fi în Top 150 va continua să joace.

Sorana Cîrstea are 34 de ani, dar deocamdată nu se gândește la retragere. Spre deosebire de alte jucătoare, românca nu a avut probleme foate grave de sănătate. Chiar și așa, crede că atunci când nu va mai juca tenis nu va avea o viață tocmai ușoară. Speră totuși ca medicina să avanseze și să găsească cele mai bune soluții.

„Acum îmi trăiesc visul viții. Sunt în elită. Am noroc că am fost cât de cât sănătoasă. Când ai operații, probleme, atunci da, poate te gândești la retragere. Da, nu mai am cartilaj la genunchi. Am două hernii lombare, una cervicală... dar le-am dus și sunt practic....tu dai ceva la schimb ca să primești ceva.

Știu că după tenis voi avea probleme de sănătate, dar sunt multe informații și mă bazez că evoluează medicina. Se spune că sportul de performanță dăunează grav sănătății.", a mai dezvăluit jucătoarea de tenis, în podcastul „Vreau să știu". Românca vrea să mai joace câțiva ani.

„Toată viața mea și tot ce am făcut a fost pentru tenis. Mai ales când joci bine, e foarte greu să ai gândul retragerii în minte. Pentru cineva ca mine, dacă aș coborî sub locul 150, aș începe să îmi pun întrebări. Dar atât timp cât am fost în elită, niciodată, cu adevărat, nu am vrut să mă las", a mai declarat Sorana pentu sursa citată mai sus.