Revolta lui Ionel Dănciulescu, după eșecul lui Dinamo: E o mare dezamăgire. Sunt vinovați toți!

Dinamo a avut o prestație modestă și a fost învinsă de U Cluj cu 0-2, în prima manșă a barajului de menținere / promovare în Liga 1. La finalul jocului de pe Cluj Arena, Ionel Dănciulescu, fostul mare jucător din "Ștefan cel Mare" a avut un discurs dur la adresa actualilor jucătorilor ai lui Dinamo.

"Nu e totul pierdut, dar e o mare dezamăgire. O rușine, din punctul meu de vedere, cum s-a prezentat echipa în această seară. Sunt vinovați toți, dar e o consecință a problemelor apărute de-a lungul acestui sezon", a declarat Ionel Dănciulescu. În același timp, Ionel Dănciulescu i-a reproșat lui Iuliu Mureșan că a "abandonat" echipa chiar în acest moment al sezonului.

"Nu mi se pare normal ca un om care are destinele echipei în mâinile sale să nu mai dea pe la echipă, să nu apară la meci, să nu fie lângă antrenor. Eu am spus că echipa are nevoie de unitate în aceste momente complicate, eu am spus că această dublă va fi complicate. Exclud că e totul pierdut, dar trebuie să arate mai multe decât au făcut-o în meciul ăsta", a spus Ionel Dănciulescu.