Semifinală românească la Praga! Irina Begu se va duela cu Simona Halep

Irina Begu (29 de ani) a învins-o pe spaniola Sara Sorribes Tormo, în sferturile turneului WTA de la Praga. Astfel, Irina Begu s-a calificat în semfinalele competiției unde o va întâlni pe Simona Halep (28 de ani).

Irina Begu s-a impus cu 6-2, 4-6, 6-2 în fața adversarei din Spania. Partida dintre Irina Begu și Simona Halep va avea loc astăzi, 15 august, de la ora 16:00. Irina Begu ocupă locul 84 WTA, în timp ce adversara sa, Simona Halep, se află pe poziția 2. În sferturile competiție, Simona Halep a învins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-2, 6-0.

De-a lungul timpului, Irina Begu și Simona Halep s-au întâlnit în șase meciuri oficiale, iar toate au fost câștigate de Halep. Ultima oară când s-au confruntat cele două jucătoare a fost în 2018, pe pământ chinezesc, la Shenzhen.

Simona Halep s-a calificat în semifinale la WTA Praga, după victoria obţinută în faţa Magdalenei Frech, scor 6-2, 6-0. A fost un meci în care românca nu i-a lăsat nicio şansă adversarei sale. Asta spre deosebire de partidele precedente, în care a cedat de fiecare dată set. Simona Halep s-a arătat şi ea încântată de progresul pe care l-a făcut în joc şi s-a declarat pregătită pentru meciul din semifinale.

„Joc din ce în ce mai bine, mă bucur de asta. Ea a jucat mult ieri şi era normal să îi fie greu astăzi să intre în ritm. Am lovit mai puternic, am reuşit de câteva ori să dau bine pe voleul drive. Astea au fost aspectele pozitive. Nu ştiu pe cine voi înfrunta în semifinale, dar Irina şi Sara sunt ambele jucătoare foarte bune. Eu voi fi aici pentru a da tot ce am mai bun şi a încerca să câştig încerca să câştig", a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Magdalena Frech.