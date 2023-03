Belarus ar putea fi exclusă din calificările pentru Euro 2024 şi din toate competiţiile organizate de UEFA, a anunţat vineri televiziunea publică germană, ARD. Forul european va dezbate subiectul în cadrul următorului său Comitet Executiv.

În această seară, echipa națională a României va înfrunta Belarusul, pe Arena Națională, dar este posibil ca rezultatul aestui meci să nu conteze.

Situație ciudată pentru naționala României: meciul cu Belarus s-ar putea juca degeaba

„UEFA are de multă vreme intenţia să discute situaţia din Belarus, iar acest lucru se va întâmpla la următoarea reuniune a comitetului nostru executiv", a declarat preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, într-un mesaj trimis vineri celor 100 de deputaţi ai Parlamentului European, informează News.ro.

În luna septembrie a anului 2022, Germania solicitase deja excluderea Belarusului din calificările pentru Euro şi din competiţiile organizate de UEFA.

În preliminariile Euro 2024, Belarus joacă în grupa din care face parte şi România. Cele două echipe se vor întâlni în 28 martie, la Bucureşti, şi vor juca returul în data de 12 octombrie.

Naţionala României întâlneşte Belarus, marţi, în al doilea meci de calificare pentru Euro-2024. Meciul are loc pe Arena Naţională, de la ora 21.45, şi va fi transmis de Prima TV.

România joacă în preliminarii în grupa I, cu Israel, Elveţia, Belarus, Andorra şi Kosovo.

În prima partidă, România a învins Andorra, scor 2-0.

Al doilea meci al tricolorilor din preliminariile pentru EURO 2024 va fi condus la centru de Allard Lindhout. Olandezul este arbitru FIFA din 2020 şi în acest sezon a arbitrat-o pe CFR Cluj, în Conference League, acasă, cu Sivasspor (0-1). Lindhout va fi ajutat de conaţionalii săi Rogier Honig şi Rens Bluemink, iar al patrulea oficial va fi Jochem Kamphuis.

LOTUL ESTE URMĂTORUL:

PORTARI: Florin Niţă (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuţ Radu (Auxerre | Franţa, 2/0), Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAŞI: Andrei Raţiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuţ Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăguşin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ştefănescu (Sepsi OSK, 2/0), Raul Opruţ (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAŞI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Şut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruţan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANŢI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanţa, 27/2), Louis Munteanu (Farul Constanţa, 0/0).

S-au mai aflat în lot Mario Camora şi George Puşcaş, dar ei s-au accidentat.

PALMARESUL CU BELARUS

Potrivit FRF, cu Belarus s-au disputat 6 meciuri, cu 4 victorii şi două remize, golaveraj 15 - 7. Victoria 2-0 din cadrul unui turneu amical organizat în 2004 şi găzduit de Cipru nu contează în palmaresul oficial. Aşadar, rămân 5 dueluri, dintre care unul singur cu caracter amical.

Partida de pregătire din 2020, scor final 5-3, cu Mirel Rădoi pe banca selecţionatei noastre, pe care tricolorii au disputat-o la Ploieşti, este şi ultima amintire cu această reprezentativă. Dintre jucătorii care au fost titulari atunci, 4 sunt şi acum în lotul lui Edward Iordănescu: Ionuţ Nedelcearu, Răzvan Marin, Dennis Man şi Florin Tănase. Alţi doi jucători din lotul de atunci sunt şi acum convocaţi: Cristi Manea şi Denis Alibec. Pe lista marcatorilor la meciul respectiv s-au aflat Nedelcearu, cu o dublă, şi Răzvan Marin. Celelalte două goluri ale noastre au fost reuşite de Mitrea şi Puşcaş.

În meciuri oficiale au avut două duble confruntări, ambele contând pentru preliminarii de European, ca şi cele programate în acest an. Mai întâi, în cursa pentru EURO 2008, am învins cu 3-1 atât la Bucureşti, cât şi la Minsk. Apoi, în 2010 şi 2011, am reuşit numai două remize, 0-0 la Minsk şi 2-2 la Bucureşti.

PROGRAMUL COMPLET AL GRUPEI I DE CALIFICARE LA EURO 2024

28 martie 2023: ROMÂNIA - Belarus, Kosovo - Andorra, Elveţia - Israel (21:45)

16 iunie 2023: Kosovo - ROMÂNIA, Belarus - Israel, Andorra - Elveţia (21:45)

19 iunie 2023: Elveţia - ROMÂNIA, Belarus - Kosovo, Israel - Andorra (21:45)

9 septembrie 2023: Andorra - Belarus (19:00), ROMÂNIA - Israel, Kosovo - Elveţia (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA - Kosovo, Israel - Belarus, Elveţia - Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus - ROMÂNIA, Andorra - Kosovo, Israel - Elveţia (21:45)

15 octombrie 2023: Elveţia - Belarus (19:00), ROMÂNIA - Andorra, Kosovo - Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus - Andorra (19:00), Israel - ROMÂNIA, Elveţia - Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA - Elveţia, Andorra - Israel, Kosovo - Belarus (21:45)

Se califică primele două clasate în fiecare din cele 10 grupe preliminare, urmând ca ultimele 3 locuri să fie decise în martie 2024, în urma play-off-ului Ligii Naţiunilor.

